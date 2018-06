Organización brasileña asalta una unidad militar y hiere a un sargento

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Dos contingentes policiales de élite de La Paz y Santa Cruz fueron enviados ayer hasta El Provenir, Pando, después del asalto registrado el sábado en una unidad militar de donde se llevaron 9 fusiles AK, 11 cargadores y 5 pistolas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a Los Tiempos que, según los primeros informes policiales, el asalto habría sido perpetrado por 10 personas que estaban en siete motocicletas, quienes serían integrantes de una organización criminal brasileña, con el fin de abastecerse de armas. Se presume que el Comando Vermelho estaría relacionado con el robo, porque este cartel dominaría el territorio brasileño que colinda con Pando, considerando que la Capitanía de puerto Bruno que fue asaltada está a 30 kilómetros de la frontera. Los investigadores relacionan este hecho con el asalto ocurrido la semana pasada a la armería de la Policía Civil de Brasil, en el localidad de Epitaciolandia (limítrofe con Bolivia) de donde se llevaron 30 armas y unas 2.000 municiones. "Normalmente estos cárteles cuando roban armas es cuando están preparando algo grande. En pocos días que asalten dos veces, entonces pareciera que están preparando algo grande y eso puede ser un atraco violento o una retoma de una cárcel o algún ataque específico a un núcleo policial", señaló Romero. El Ministro dijo que se reforzaron los controles en la frontera y en la cárcel de Villa Busch donde existen brasileños detenidos. "La gente de Brasil ha hecho un gran despliegue en su territorio, ha puesto controles en todos los puentes y están haciendo rastrillajes la Policía Federal, Policía Civil en coordinación con el Ejército", añadió. El hecho El asalto se habría registrado a las 10:45 de la noche del sábado, cuando al menos 10 personas presuntamente brasileños, fuertemente armados, y a bordo de motocicletas invadieron el puesto militar de la Armada Boliviana Puerto Bruno Racua, en la población de Porvenir. Dispararon a un sargento, golpearon a conscriptos y se llevaron 9 fusiles AK, 11 cargadores, 5 pistolas y proyectiles. Según el periódico Perla del Acre, los pobladores de la zona quedaron perturbados por tres disparos de arma de fuego y la bulla que acontecía dentro la unidad militar. El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado, confirmó el asalto al puesto militar de la Armada Boliviana Puerto Bruno Racua. El comunicado señala que "tras el incidente se iniciaron las investigaciones" y se desplegó un intensivo "patrullaje a cargo de las unidades militares a objeto de rastrillar la zona en busca de los autores y del armamento sustraído". Antecedente El 20 agosto de 2017, el ministro Romero reveló que informes de inteligencia alertaron que el Comando Vermelho planeaba un operativo de rescate de varios integrantes de esa organización, presos en la cárcel de Villa Busch. La alerta obligó, en acción conjunta con Brasil, cerrar el paso fronterizo entre Cobija y Epitaciolandia. En esa ocasión, Romero dijo que Pando "se ha convertido en un territorio de alta vulnerabilidad" por la acción del Comando Vermelho. OPINIONES "Pareciera que están preparando algo grande y eso puede ser un atraco violento o una retoma de una cárcel o algún ataque específico a un núcleo policial". Carlos Romero. Ministro de Gobierno "La población siente indefensión ante la acción de grupos delincuenciales, que ponen en riesgo la seguridad de los bolivianos". Yerko Núñez. Senador LAMENTAN FRAGILIDAD EN CONTROL FRONTERIZO TRAS ROBO EN CAPITANÍA ANF Después de que el Ministerio de Defensa confirmó el asalto de un grupo armado compuesto presumiblemente por súbditos brasileños, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, indicó que este hecho pone de manifiesto la fragilidad del control fronterizo en las zonas limítrofes y anunció una interpelación al Ministro de Defensa. "Nuestros cuarteles están abandonados, a cargo de un sargento y soldados enfermos con malaria o mal alimentados", dijo Núñez. El senador aseguró que el hecho "muestra que la Naval y Ejército han abandonado las fronteras con Brasil" y advirtió que "narcotraficantes y grupos delincuenciales se pasean por el país, acentuando la alta vulnerabilidad en materia de seguridad ciudadana". Dijo que es inexplicable que "la base naval Ballivián esté custodiada por un sargento, sin ninguna posibilidad de resistir el ataque de delincuentes que operan frecuentemente en la región". No es la primera vez que grupos criminales brasileños asaltan y roban armamento de puestos fronterizos militares, puesto que "en varias oportunidades se ha pillado armamento boliviano en el Brasil" y lamentó que estos hechos ocurran cada vez más cerca de Cobija, la capital de Pando, "lo que es señal de la alta vulnerabilidad de esta parte del territorio". El parlamentario aseguró que lo ocurrido en Porvenir evidencia que "las fronteras están abandonadas, no cuentan con oficiales de alto rango para dirigir las operaciones ante una eventual incursión de grupos delincuenciales y, por tanto, no garantizan la seguridad de los bolivianos". Núñez señaló que la población siente indefensión ante la expansión del narcotráfico y la acción de grupos delincuenciales vinculados a ilícitos que ponen en riesgo la seguridad del país. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario