Paraguay decomisa 150 kg de cocaína procedente de Bolivia

Fotografia: Globovisión Agrandar la foto + Twittear La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) decomisó unos 150 kilos de cocaína ocultos en el interior del depósito y de la cabina de un camión que transportaba sal desde Bolivia en un operativo en el que fueron detenidas dos personas, informó en su edición digital el diariolasamericas.com Una fuente citada por la agencia Efe, indicó que la droga podría superar ese pesaje ya que se sigue procediendo al registro del vehículo, que fue interceptado en un control de la Senad instalado a unos 15 kilómetros de Asunción, en la localidad de Cerrito. Hasta el momento se han encontrado 140 paquetes con cocaína de un kilo cada uno, que estaban en el depósito de combustible, que había sido modificado para introducir los fardos. Otros 20 paquetes del mismo tipo fueron extraídos en un doble fondo de la cabina del conductor y en el sistema de aire acondicionado. El conductor y su acompañante, ambos paraguayos, fueron detenidos en el momento de la incautación de la droga, que tendría como destino Brasil, donde alcanzaría un precio de unos dos millones de dólares. El vehículo, de matrícula paraguaya, no pertenece a ninguna empresa de transporte, indicó la fuente, que agregó que por el momento no hay ningún indicio de que las firmas responsables del flete estén involucradas con la droga. La Senad cree que detrás del envío estaría un grupo criminal asentado en Paraguay que utiliza el país suramericano como centro logístico de acopio y distribución regional de cocaína. El pasado diciembre, la Fiscalía imputó a seis supuestos miembros del cártel mexicano de Sinaloa que fueron detenidos en el Gran Asunción en un operativo en el que se decomisaron 308 kilos de cocaína de gran pureza. Paraguay se ha convertido en una ruta de transformación de la coca boliviana en cocaína para su venta en Brasil, Argentina y otros países, con la implantación de laboratorios clandestinos en su territorio, según las autoridades. TOMADO: DIARIOSLASAMERICAS Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario