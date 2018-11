Paro mÃ©dico nacional en los tres niveles y en la seguridad social

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El Consejo M√©dico Nacional determin√≥ en Cochabamba apoyar la medida de la Federaci√≥n de Sindicatos de Ramas M√©dicas de Salud P√ļblica (Fesirmes) de paro nacional de 24 horas convocado para hoy desde las 00:00. "Nos declaramos en estado de emergencia en todo el sector m√©dico y en vigilia ante la implementaci√≥n del Seguro Universal de Salud (SUS) por las observaciones t√©cnicas y econ√≥micas que le hacemos a este seguro", manifest√≥ el presidente del Colegio M√©dico de Santa Cruz, Henry Montero, que recalc√≥ que los m√©dicos del pa√≠s van a luchar para que la poblaci√≥n tenga un seguro gratuito integral con sostenibilidad en el tiempo "y no que responda a un enfoque electoral". Montero tambi√©n confirm√≥ que van a acudir a la invitaci√≥n del Ministerio de Salud para participar el lunes de las mesas t√©cnicas "para escuchar c√≥mo va a ser la implementaci√≥n, cu√°les son sus alcances y el financiamiento del mismo". Para el Colegio M√©dico el paro de 48 horas realizado en Santa Cruz desde el martes fue contundente y Herman Jim√©nez, de Fesirmes, confirm√≥ que el paro nacional de hoy fue una decisi√≥n de las 12 oficinas departamentales, en vista de que "el Gobierno no respondi√≥ a nuestro pliego petitorio de siete puntos (como requisito) para entrar en un di√°logo sincero con el Gobierno". El paro ser√° movilizado con reforzamiento de los servicios de emergencia y, en palabras de Jim√©nez, "todo el sistema p√ļblico paralizar√° en los tres niveles al igual que la seguridad social". Desde el Gobierno Para el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, el paro m√©dico en Santa Cruz fue parcial, ya que "solo el 50% de profesionales acataron la medida en los hospitales de tercer nivel. El primer y segundo nivel realizaron sus actividades con normalidad. Eso muestra que hay profesionales comprometidos, m√©dicos de base que quieren a su pueblo", indic√≥ la autoridad. En ese marco, Rocabado anunci√≥ que se enviar√°n las notas correspondientes al Ministerio de Trabajo para que la entidad proceda con los descuentos. Rocabado reiter√≥ que el Ministerio de Salud esperar√° al Colegio M√©dico para que el lunes presente su propuesta t√©cnica para la implementaci√≥n del SUS. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario