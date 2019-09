Parte la X Marcha Indígena exigiendo al Gob. declarar desastre nacional

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Pasadas las 16:00 de este lunes partió desde San Ignacio de Velasco la X Marcha. Esta noche tiene previsto pernoctar en San Miguel. No descartan llegar hasta La Paz si el Gobierno no atiende su demanda Más de 150 indígenas chiquitanos iniciaron pasadas las 16:00 de este lunes la X Marcha Indígena exigiendo al Gobierno la declaratoria de desastre nacional por el incendio forestal en la Chiquitania y la derogatoria de normas que avalan el chaqueo y la quema en zonas forestales. La caravana partió desde la catedral de San Ignacio de Velasco tras recibir la bendición de un sacerdote. Un grupo de pobladores acompañó la marcha desde la plaza principal hasta la carretera a San Miguel de Velasco, donde tienen previsto pernoctar este lunes. De acuerdo con información, la marcha recorrerá todo el circuito Chiquitano, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos y se finalizará en Santa Cruz de la Sierra. "Hoy damos inicio a la gran marcha indígena en contra de la ley y decretos que han destruido la casa grande del pueblo chiquitano. Si el Gobierno se resiste a oírnos, estamos dispuestos a llegar a La Paz", explicó Paulo Candia, dirigente de la Cidob. El canciller Diego Pary señaló sobre las marchas y paros anunciados, para exigir la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía, que el Gobierno está abocado en apagar los focos de calor y en el plan de recuperación de la Amazonia y quien quiera aportar a la división, lo hará.

