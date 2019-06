Pasaje Ãºnico y nuevas rutas para el Puma, regalos ediles a La Paz

Fotografia: GAMLP Agrandar la foto + Twittear Como parte de ¬†las fiestas julianas, el alcalde Luis Revilla anunci√≥ ¬†ayer que los usuarios de los buses PumaKatari podr√°n pagar un pasaje √ļnico para ¬†hacer trasbordo ¬†de una l√≠nea a otra. ¬†El burgomaestre a√Īadi√≥ que ¬†en este a√Īo se implementar√°n cuatro nuevas rutas: ¬†dos de los Pumas normales y las otras dos de los ChikiTiti. "Si uno llega de Villa F√°tima a la estaci√≥n de transferencia, que se encuentra en la avenida Wenceslao Argando√Īa, podr√° ¬† subirse a otro bus para dirigirse a la zona Sur y pagar√° ¬†un solo pasaje. Esto significar√° ¬†un gran beneficio para todos los usuarios y ser√° un avance para que en un ¬†futuro inmediato logremos esta integraci√≥n con el telef√©rico", dijo ¬†el alcalde Luis Revilla. La autoridad no precis√≥ desde cu√°ndo ¬†regir√° este ¬†plan municipal. El 24 de febrero de 2014 se lanz√≥ el servicio municipal del PumaKatari con una flota de 61 buses. ¬†Las tres primeras rutas de atenci√≥n fueron ¬†Inca Llojeta, Villa Salom√© y Chasquipampa. En 2016 se ampli√≥ el servicio en una segunda fase ¬†con ¬† otras tres rutas m√°s: ¬†Caja Ferroviaria, Kalajahuira e Irpavi II. La flota de buses se ampli√≥ a 141, los ¬†que a√ļn ¬† operan en toda la ¬†urbe pace√Īa. Hasta febrero de este a√Īo, cuando el sistema de transporte edil cumpli√≥ cinco a√Īos, hab√≠a trasladado ¬† a ¬†47 millones de usuarios. En marzo pasado llegaron 33 nuevos buses con lo que suman 174, ¬†pero no se increment√≥ el n√ļmero de rutas. ¬†Al respecto, Revilla ¬†anunci√≥ ¬†que se sumar√°n otros dos tramos hasta fin de a√Īo. El Alcalde dijo que los 39 buses ChikiTiti ya se encuentran en la sede de Gobierno y que en el segundo semestre ¬†de este a√Īo comenzar√°n a operar en dos rutas. "En julio haremos la presentaci√≥n oficial de toda la flota. Tenemos previsto que en el segundo semestre de este a√Īo, al menos, dos rutas tienen que comenzar a funcionar. En su momento anunciaremos cu√°les son y estamos terminando de hacer el estudio a detalle de los sectores donde ¬†posiblemente ingrese el ChikiTiti, ¬†as√≠ como la ampliaci√≥n ¬†de otras dos rutas que deben implementarse en el PumaKatari", dijo. M√°s de 260 obras El programa de las fiestas julianas incluye la entrega de ¬†269 obras, actividades art√≠stico-culturales, actos protocolares y nuevos servicios. "Tendremos dos entregas (de obras) y cuatro actividades culturales por d√≠a desde el 1 al 31 de julio", a√Īadi√≥ el burgomaestre pace√Īo. El pr√≥ximo mes ¬†tambi√©n se entregar√°n tres nuevos Barrios de Verdad y hasta fin de a√Īo se concluir√°n otros 10. Y sumar√°n en total ¬†115. "Este es un programa que nos ayuda a ¬†realizar ¬†intervenciones urbanas en los sectores alejados y ¬†con m√°s carencias", dijo Inform√≥ que se desarrollar√°n ¬†otras 100 intervenciones integrales con la habilitaci√≥n de casas comunales, grader√≠as, v√≠as, prevenci√≥n de riesgos y ¬†espacios recreativos, entre ¬†otros En el ¬†transcurso de los siguientes seis ¬†meses, la Alcald√≠a ¬†cambiar√° las 52.000 luminarias de la ciudad por ¬†focos LED, ¬† que tienen menor costo ¬†de consumo de energ√≠a y ¬† mejor calidad de iluminaci√≥n. Este proyecto est√° en marcha con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre las ¬† siete ¬†"megaobras" de prevenci√≥n de riesgos ¬†que entregar√° la Alcald√≠a este mes est√°n ¬† infraestructuras de estabilizaci√≥n, contenci√≥n de taludes, captaci√≥n de aguas subterr√°neas y construcci√≥n de drenajes. ¬† Actos protocolares La agenda por la efem√©ride pace√Īa tiene cinco ¬†d√≠as dedicados a los ¬†actos protocolares para conmemorar la revoluci√≥n de 1809. Las actividades arrancar√°n ¬†este lunes 1 de julio con el encendido de la tea e iza de la bandera pace√Īa. El 15 de julio comenzar√° el programa central. Se har√° la lectura de la proclama de la Junta Tuitiva, se llevar√° a cabo el ¬†desfile de teas y ¬† posteriormente la tradicional verbena. Para este d√≠a tambi√©n se ¬†tiene ¬†previsto ¬† el arribo de la princesa de Jap√≥n Mako de Akishino, sobrina mayor del emperador Naruhito. La invitada, que ser√° recibida por el alcalde Luis Revilla, adem√°s ¬†participar√° en otros actos con autoridades nacionales. Mako de Akishino emprenderá desde el 9 de julio una visita a Perú y Bolivia para conmemorar la llegada de los primeros migrantes japoneses a ambos países. Al día siguiente,  el 16 de julio, se desarrollará el acto de  las ofrendas florales y la sesión de honor del Concejo Municipal. El 17 de julio se organizará un acto en conmemoración a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el espacio dedicado a su memoria, en el Parque Urbano Central. Finalmente, el 31 de julio se celebrará el Día de la Bandera paceña, concluyó el Alcalde.