Pese al anuncio de Evo, 6 regiones marcharon contra el Gobierno

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Fotografia: AFP Agrandar la foto + Fotografia: Carlos Lopez/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Pese al compromiso del presidente Evo Morales de que el nuevo Código de Sistema Penal Boliviano sería abrogado, varios sectores protagonizaron ayer marchas de protestas en al menos seis regiones del país, asegurando que seguirán con sus medidas, mientras la norma legal no sea oficialmente anulada. Así, un "cacerolazo" que llegó hasta la Vicepresidencia en La Paz, y marchas similares en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí, fueron las manifestaciones realizadas ayer mientras el oficialismo y las organizaciones sociales y sindicatos afines al Gobierno celebraban los 12 años de la llegada de Morales a la Presidencia. En Cochabamba, la Coordinadora Interinstitucional por la Defensa de la Vida y Libertades y la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, que en principio tenían previsto ejecutar hoy un paro con bloqueos, suspendieron su medida y dieron al Gobierno un plazo de 72 horas. El Gobierno, en tanto, comprometió la abrogación como máximo para el viernes y criticó las movilizaciones tildándolas de políticas, cuando ya existe un compromiso de buscar un código consensuado. "Cacerolazos" Una de las protestas en La Paz, protagonizada por maestros, mineros y activistas, se acercó ayer hasta el edificio de la Vicepresidencia, donde decenas de manifestantes realizaron un "cacerolazo" y quemaron simbólicamente un ataúd de cartón con el Código del Sistema Penal. "Estamos en las calles porque ya estamos cansados de escuchar las mismas mentiras por 12 años, el mismo discurso, y por eso hemos venido con nuestras cacerolas para decir al pueblo boliviano que si no salimos hoy, mañana Bolivia puede convertirse en Venezuela", dijo al canal ATB la activista por los derechos humanos Olga Flores. En Cochabamba, sectores como el transporte pesado, médicos, juntas vecinales y grupos ciudadanos protagonizaron movilizaciones en distintos puntos de la ciudad para converger en una concentración de más de 300 personas en la plaza 14 de Septiembre. "Hoy es un día de protesta para los trabajadores, no es de celebración en el aniversario del Estado Plurinacional", dijo Elmer Revollo, dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba. En Santa Cruz, una manifestación convocada por agropecuarios del Norte Integrado, estuvo reforzada por un "tractorazo", una caravana de al menos 50 tractores que recorrió desde Montero hasta la avenida Cristo Redentor exigiendo la abrogación del Código Penal y reclamando el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que impiden una nueva reelección del presidente Evo Morales. Similares manifestaciones se vivieron en Sucre (con una marcha que concluyó en la plaza 25 de Mayo), Potosí y Oruro. En todas estas ciudades los dirigentes argumentaban que seguirán con las medidas mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no abrogue el código. 21F piden respeto a referendo. Para las organizaciones cruceñas, no basta la abrogación del Código Penal; piden también el respeto al 21F. GONZALES PIDE HASTA EL VIERNES PARA ABROGAR El presidente Evo Morales anunció el domingo su decisión de anular el Código de Sistema Penal para evitar el uso político de la derecha, según dijo. Ayer, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, indicó que hasta el viernes estará aprobada una ley corta para abrogar el Código del Sistema Penal. A última hora de ayer, la Cámara de Diputados emitió una convocatoria a sesión ordinaria para hoy, en la que se tratará la abrogación del Código del Sistema Penal a las 16:30. Poco antes, organizaciones cívicas dieron un plazo de 72 horas para cumplir el trámite. TRANSPORTE SUSPENDE PARO Y DA 72 HORAS AL GOBIERNO PARA LA ABROGACIÓN La Cámara Boliviana de Transporte Pesado y la Coordinadora por la Defensa de las Libertades Democráticas, que tenían previsto iniciar un paro con bloqueos a partir de hoy anunciaron anoche que suspendían sus medida y que otorgaban al Gobierno un plazo de 72 horas (que vencería el jueves por la noche) para abrogar el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano. El Gobierno se había comprometido a proceder con la abrogación hasta el viernes. "En caso de no ser atendidos en este plazo, retomaremos nuestra decisión de iniciar el paro indefinido con bloqueo de carreteras", declaró el presidente de la Coordinadora, Carlos Nava. Poco antes, el presidente de la Cámara, Gonzalo Valdivieso, había declarado que su sector bloquearía carreteras que conectan Cochabamba con Quillacollo y Sacaba en sujeción a los dispuesto por la coordinadora. "Vamos a estar a la espera de que (la coordinadora) nos llame para continuar la agenda que tenemos o ver si modificamos", dijo Valdivieso, quien agregó que su sector tiene también demandas particulares. El ejecutivo del transporte federado, José Orellana, dijo, por su lado, que su sector no está afiliado a la coordinadora, aunque sí apoya sus medidas con movilizaciones, pero descartó que proceda al paro con boqueos, como el realizado la anterior semana. Maestros toman una medida similar La Confederación de Maestros Urbanos del país decidió ayer hacer una pausa en sus medidas de presión y dar al Gobierno un plazo de 72 horas para abrogar el código. En Asamblea Nacional realizada ayer, el sector tomó la medida y anunció la decisión en un comunicado. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. 