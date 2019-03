Pesquisa: mÃ¡s de 100 miembros formaban parte de red de RaÃ±a

Agrandar la foto + Twittear Las denuncias y la investigaci√≥n que sigue la Fiscal√≠a ¬†llevan a concluir que el excomandante departamental de la Polic√≠a de Oruro, Rommel Ra√Īa, lider√≥ una red de corrupci√≥n con m√°s de 100 miembros en el departamento de Oruro. Con al menos 94 uniformados, entre oficiales y polic√≠as, un expolic√≠a y m√°s de una docena de civiles con la complicidad de contrabandistas, esta organizaci√≥n delictiva recaudaba 147 mil d√≥lares cada mes en coimas por dejar pasar veh√≠culos de contrabando. Asimismo, Ra√Īa obtuvo 300 mil d√≥lares por mover a uniformados de un destino a otro; √©l operaba con sus subalternos (ver cuadro). Toda esta informaci√≥n surge por denuncias de ¬†polic√≠as que presentaron documentaci√≥n a la ¬†Defensor√≠a del Pueblo de Oruro y por la investigaci√≥n que realiza la Fiscal√≠a basada en declaraciones de efectivos policiales y de un alto jefe militar. En esta red, que fue revelada en diciembre de 2018, fue nombrado el entonces comandante general de la Polic√≠a, Faustino Mendoza, a quien los denunciantes atribuyen tener conocimiento de todo el movimiento econ√≥mico que generaba la agrupaci√≥n ilegal de Ra√Īa. Sin embargo, el exjefe de la instituci√≥n del orden present√≥ en enero una querella contra Ra√Īa y los que estuvieran implicados; se present√≥ ante la Fiscal√≠a como acusador. No obstante, la Direcci√≥n Nacional de Investigaci√≥n Policial abri√≥ una investigaci√≥n disciplinaria en contra de Mendoza por no haber tomado acciones en su momento para desbaratar la red de corrupci√≥n. La investigaci√≥n penal se enfoca en dos temas: los cobros ilegales a contrabandistas para dejarles el paso libre y las coimas recibidas por Ra√Īa para cambiar o no de destino a sus subalternos. Dos fiscales denunciaron que reciben amenazas. Recusan al juez y se suspende audiencia cautelar El ¬†excomandante departamental de la Polic√≠a de Oruro Rommel Ra√Īa ¬†recus√≥ al juez que deb√≠a llevar adelante la audiencia cautelar en su contra y √©sta se suspendi√≥ hasta el pr√≥ximo 19 de ¬†marzo. "A t√≠tulo de que no reconocen al juez natural de este caso (los abogados de Ra√Īa) vinieron a solicitar la suspensi√≥n de la audiencia (...) esto debieron hacerlo al inicio del proceso, ¬†ellos incluso hicieron una presentaci√≥n espont√°nea del se√Īor Ra√Īa ante este juez", inform√≥ ayer el fiscal asignado al caso, Franz Villegas. El fiscal se√Īal√≥ que la estrategia de los abogados del excomandante s√≥lo es una forma de dilatar el desarrollo del proceso por corrupci√≥n que se sigue en su contra. La audiencia deb√≠a desarrollarse en el Juzgado Segundo Cautelar de materia penal, pero ante el recurso presentado se dispuso la reprogramaci√≥n ¬†del acto judicial hasta el pr√≥ximo ¬†19 de marzo a las 11:00. En esa audiencia, el titular de ese juzgado debe determinar si la recusaci√≥n tiene base y el caso pasar√° a otro juzgado especializado de anticorrupci√≥n o rechazar√° el recurso ¬†y el proceso continuar√° en el mismo juzgado. Por otro lado, el comandante de la Polic√≠a Boliviana, R√≥mulo Delgado, dej√≥ la investigaci√≥n que se realiza en contra de Ra√Īa ¬†al Ministerio P√ļblico. "Este caso est√° siendo investigado en el √°mbito legal. ¬†El Ministerio P√ļblico est√° haciendo la acusaci√≥n y un juzgado se hace cargo. Ser√°n las autoridades jurisdiccionales las que determinen si realmente se han cometido o no se han cometido estos hechos", manifest√≥ Delgado. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario