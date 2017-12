Petardo encabeza movilización contra repostulación de Evo

Fotografia: ACLO Agrandar la foto + Twittear El perro Petardo regresó. El can adoptado como el símbolo de las reivindicaciones potosinas encabezó este martes una movilización que se realizó en la Villa Imperial en contra de la repostulación sin límites y en defensa del voto del referendo del 21 de febrero de 2016, reportó radio Aclo de la Red ERBOL. La marcha fue convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la repostulación de Evo Morales y toda autoridad electa, aunque en un referendo la mayoría de la población negó esa posibilidad. "Una vez más el pueblo potosino está en las calles para que nuestras autoridades respeten nuestra Constitución Política del Estado, respeto al referendo del 21F y en respeto a nuestros derechos constitucionales", dijo el presidente de Comcipo, Jhonny Llally. Petardo encabezó la columna de marchistas. El can se hizo conocido en la protesta de cívicos potosinos en la ciudad de La Paz en 2015. Recientemente volvió a hacer noticia, porque hubo ciudadanos que pusieron su imagen en la papeleta de las elecciones judiciales y votaron por él. Llally manifestó que la movilización en Potosí es una de las "muchas marchas" que se realizará a nivel nacional para decirle al presidente Morales que el pueblo dijo "no" a la repostulación. El cívico instó además a que se procese y encarcele a los magistrados que aprobaron la reelección sin límites, por emitir una sentencia contra la Constitución Política del Estado. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario