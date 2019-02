Petroleras entran en Tariquía con policías; comunarios advierten

Fotografia: RRSS Agrandar la foto + Twittear Las empresas petroleras comienzan a ingresar con resguardo policial en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía a pesar del rechazo de los comunarios y ambientalistas, que advierten con resistir. El martes en la madrugada, trabajadores de Petrobras, escoltados por 19 efectivos policiales, ingresaron a San Telmo Norte, pasando por Chiquiacá, comunidad que se opone a las tareas de exploración hidrocarburífera. Ayer, hubo otro ingreso por Astilleros, sin resistencia, según confirmó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde Chiquiacá, la vicepresidenta del Comité de Defensa de la Reserva, Barbarita Mesa, en contacto con este medio, dijo que si bien el ingreso fue pacífico, los comunarios están muy molestos y recurren al saboteo de obras, además de impedir el ingreso de maquinaria. Sin embargo, reconoció que la medida no fue muy efectiva, por lo que los comunarios se reunirán para asumir acciones más drásticas, como reanudar el bloqueo del ingreso a la zona. La dirigente Lourdes Zutara declaró que el ingreso de las petroleras es ilegal y un atropello, dado que nunca les mostraron documentación ni se hizo consulta previa. "Ahora menos podría ser previa", dijo. Según Zutara, YPFB acudió a la estrategia de dividir a las comunidades, pues hay muchas que, con la promesa de obras, sí están de acuerdo con el ingreso de las petroleras. El presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz, entrevistado por El País de Tarija, confirmó que hay comunidades que sí apoyan los proyectos de exploración, y fue a los representantes de estos últimos a quienes se les presentó la documentación que acreditaría la potestad legal de comenzar las tareas de exploración. En San Telmo y Chiquiacá, los comunarios se resisten a la perforación de los pozos Domo Osso X1 y X2, pues viven en una zona productora de choclo y maní. En Astilleros, según Paz, todos los vecinos del Distrito 11 de Padcaya, están de acuerdo y han entregado todos los permisos. Ayer, el comandante de la Policía, Miguen Ángel Prieto, confirmó la presencia de 19 policías en San Telmo y explicaba a la comunidad de Chiquiacá que sí tenía los permisos de exploración.  LA LEY CONTRA LA CONSULTA PREVIA El área de San Telmo fue concedido 60 por ciento a Petrobras y 40 a YPFB Chaco y es la brasileña la que asume toda la responsabilidad. Las licencias ambientales fueron extendidas el 31 de octubre de 2018, pero los comunarios de Chiquiacá desconocen este documento al afirmar que no fueron tomados en cuenta. En diciembre, el Tribunal Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra cuatro leyes que autorizan la exploración y explotación en Tariquía.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario