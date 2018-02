Piden declarar a La Paz en emergencia por lluvias

Fotografia: Abya Yala Agrandar la foto + Twittear Más de 3.500 familias damnificadas y al menos 5.000 sufrieron daños menores en las riadas y desbordes ocurridos en las distintas provincias del departamento de La Paz, informó Luis Alcoreza, director de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos de la Gobernación. "En familias tenemos más de 3.500 que tienen problemas en todas las provincias, son damnificados con problemas serios, y los afectados son unos 5.000 que han sufrido daños menores", informó Alcoreza a ANF. El legislativo departamental se reunió ayer y determinó la declaratoria de emergencia en las 20 provincias, para lo cual cursó un oficio al gobernador, Félix Patzi, para que haga efectiva esta decisión. "Hay una solicitud formal del legislativo", indicó. La autoridad sostuvo que los problemas climatológicos en esta parte del país surgieron 10 días antes del carnaval, cuando las lluvias persistentes llegaron a la región y hasta el momento se mantienen. "Hace 10 días había 8 municipios declarados en desastre, pero antes del carnaval empezó a llover por todas las regiones, Los Yungas, el Altiplano, los Valles", manifestó. Alcoreza señaló que si bien la declaratoria de emergencia es un proceso administrativo que demora, por las condiciones en que están algunos municipios al menos 18 estarían en alerta en este momento y que hasta el fin de semana se llegará a unos 22. Reportó que en el sector del altiplano se registraron inundaciones en la provincia Aroma, en los municipios de Sica Sica, Patacamaya, Ayo Ayo, entre otros, fundamentalmente por la crecida de ríos "que no están encausados y que se han desbordado fácilmente porque es plano". En Gualberto Villarroel de igual forma, "el río Desaguadero está trabajando a su máxima capacidad, en algunos lugares como Papelpampa se ha desbordado afectando, la gente ha salvado sus animales y algunas viviendas ha sido inundadas". En el sector de Los Yungas unas 50 casas fueron afectadas en Tipuani al igual que en Chima por la crecida del río. En Guanay "ha habido crecida del río pero no tan fuerte ya que es un municipio bastante grande". "En el lado altiplánico de Guanay a tres horas de Peñas, en el sector de Amaguaya, el rio creció y afectó uno de los bloques de una Unidad Educativa; el Palca igual hemos tenido problemas por la crecida del río que ha afectado muchas casas que estaban muy cerca al rio y donde no había muros de contención". También se registraron problemas en Bautista Saavedra, parte norte, en municipios como Charazani y Curva. "Hay problemas en Apolo con el arrasamiento de un puente y plataforma de la carretera que ha dejado incomunicada a esa región", dijo. Respeto a cultivos y áreas agrícolas, el funcionario indicó que en un primer momento se estimó una afectación en términos de valor de 4 millones de bolivianos, pero con los recientes hechos esa cifra fácilmente se podría duplicarse. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario