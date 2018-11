Plan de radioterapia gratuita no arranca en 2 urbes

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear El plan gubernamental de radioterapia gratuita no logr√≥ comenzar hasta la fecha en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. En la primera porque los pacientes no tienen dinero para los estudios preliminares; mientras que en la segunda no tienen las listas de beneficiados. Seg√ļn la agencia ANF, la mayor√≠a de los enfermos con c√°ncer del Hospital de Cl√≠nicas no tienen dinero para pagar los ex√°menes de laboratorio que requieren para las radioterapias gratuitas, que patrocina el Gobierno. Virginia M. A. es una de las personas que se qued√≥ sin recursos para seguir con su tratamiento contra el c√°ncer de mama. En agosto se someti√≥ a la cuarta sesi√≥n de quimioterapia y por la gravedad de su enfermedad ahora necesita nuevos estudios, que oscilan entre 1.500 y 2.000 bolivianos. "En agosto apenas he conseguido la plata para mi quimioterapia. Mis vecinos me han ayudado, pero ahora no puedo conseguir m√°s dinero, es dif√≠cil para m√≠. No puedo ni trabajar porque apenas camino. El c√°ncer tambi√©n ha afectado una de mis piernas. Estoy muy mal, no s√© hasta cu√°ndo durar√° esta batalla", afirm√≥ la mujer que se moviliza apoyada en una muleta, dijo a la agencia de informaci√≥n. En Santa Cruz, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, afirm√≥ que no tienen las listas de beneficiarios. ¬†"Estamos a la espera de que el Oncol√≥gico del oriente nos haga llegar la lista de las personas que necesiten la radioterapia, que tengan escasos recursos para iniciar el tratamiento. Tiene que haber un estudio social previo para identificar a estas personas. Nos preocupa que no se est√© trabajando de forma √°gil la parte social del oncol√≥gico porque nosotros tenemos todos los medios para cubrir a estas personas", dijo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario