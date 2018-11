Policía admite que vigila las RRSS, pero dice que audio fue manipulado

Fotografia: RTP Bolivia Agrandar la foto + Twittear El comandante de la Polic√≠a, Alfonso¬† Mendoza, confirm√≥ que esa instituci√≥n tiene unidades de monitoreo de prensa y redes sociales, pero adem√°s responsabiliz√≥ a algunos efectivos de intentar da√Īar la imagen de la instituci√≥n policial manipulando el objetivo que tiene dicha unidad. Ante ello, la oposici√≥n pidi√≥ un informe del comandante ante la Asamblea Legislativa y otras voces solicitaron procesos e incluso la destituci√≥n de la primera autoridad policial. "La Polic√≠a boliviana tiene unidades de monitoreo de prensa y redes sociales donde realiza un seguimiento a la informaci√≥n de car√°cter p√ļblica que es de libre acceso en las redes sociales, sin que esto implique ninguna labor de inteligencia o investigaci√≥n a ning√ļn l√≠der de opini√≥n, periodista o pol√≠tico", se√Īal√≥ el comandante en conferencia de prensa, donde no dio lugar a preguntas. En pasadas horas, un audio de una reuni√≥n del Alto Mando Policial con las primeras autoridades del pa√≠s y ministros circul√≥ por las redes sociales, en el mismo Mendoza afirma que tiene un mecanismo de control de las redes sociales para interceptar mensajes contra el Gobierno y modificar el contenido para generar una buena imagen. "En cuanto al control de redes sociales, as√≠ como hay publicaciones ofensivas contra el Gobierno, contra la Polic√≠a, nuestra oficina de monitoreo hemos creado p√°ginas para interceptar ello y dar otra imagen, una buena imagen del Gobierno", se√Īala Mendoza en el audio ante las autoridades. El jefe policial no explic√≥ sobre el contenido. Este hecho fue confirmado por el general Mendoza a trav√©s de su declaraci√≥n que se√Īala que "las redes sociales son un instrumento de comunicaci√≥n e informaci√≥n donde circulan contenidos falsos que intentan influir en el estado de √°nimo de la poblaci√≥n". De acuerdo con Mendoza, los audios y videos que est√°n circulando en las redes sociales, a trav√©s de cuentas falsas, "fueron deliberadamente manipuladas, editadas y direccionadas con fines e intereses personales que pretenden producir un show medi√°tico que contamina la informaci√≥n period√≠stica y sesga la opini√≥n de nuestro pueblo". En tanto, el diputado de Unidad Dem√≥crata (UD), Amilcar Barral, consider√≥ que Mendoza se "baj√≥ los pantalones" ante el Gobierno y¬† solicit√≥ al Comandante presentar un informe oral ante los legisladores para que responda sobre este nuevo esc√°ndalo. Antes, Mendoza estuvo en el ojo de la tormenta por manifestar en un acto p√ļblico que la Polic√≠a respalda el "proceso de cambio" y comprometer el apoyo de los 37 mil efectivos del orden al Gobierno del MAS. En tanto, el senador Yerko Nu√Īez (UD) dijo que pedir√° un informe al Ministro de Gobierno y cuestion√≥ que la Polic√≠a se dedique a monitorear como "guerreros digitales" a periodistas y pol√≠ticos y no a las tareas de seguridad ciudadana. ¬† DATOS Arandia dice que se siente perseguido. El periodista Jhon Arandia, uno de los comunicadores que la Polic√≠a "monitorea" en RRSS, dijo que se siente "perseguido, inseguro y amenazado por la Polic√≠a", tras revelarse el audio sobre vigilancia digital. Andr√©s G√≥mez y Amalia Pando tambi√©n fueron se√Īalados. Polic√≠a indica que hay un equipo de 20 personas. Un oficial de la Polic√≠a inform√≥ a Los Tiempos que el equipo de monitoreo de RRSS y prensa del Comando cuenta con unos 20 efectivos que dependen directamente del Alto Mando. Senador del MAS dice que Mendoza debe renunciar. El senador del MAS Omar Aguilar sostuvo que de corroborarse la veracidad del audio, en que supuestamente la Polic√≠a revela que hace trabajo pol√≠tico en RRSS a favor del Gobierno, el comandante de la entidad, Faustino Mendoza, debe r√≠a renunciar a su cargo. ANP expresa su preocupaci√≥n por vigilancia. La Asociaci√≥n Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expres√≥ ayer su profunda preocupaci√≥n por el control y vigilancia policial al trabajo informativo y de opini√≥n de periodistas. ¬† ABOGADO DICE QUE SE VULNERARON TRES NORMAS El abogado y exmilitar Omar Dur√°n explic√≥ que la Polic√≠a que est√° actuando como "vigilante" en las redes sociales estar√≠a cometiendo los delitos de incumplimiento de deberes,¬† uso indebido de bienes del Estado, tipificados en el C√≥digo Penal con penas de hasta ocho a√Īos; adem√°s de vulnerar el art√≠culo 12 de la Ley 101 de R√©gimen Disciplinario que proh√≠be hacer p√ļblica ostentaci√≥n de su militancia pol√≠tica haciendo proselitismo en las unidades¬† estando en servicio activo. Esta falta es considerada grave y tiene una pena de suspensi√≥n de dos a√Īos. Dur√°n tambi√©n se√Īal√≥ que la¬† Direcci√≥n Departamental de Investigaci√≥n Interna (Didipi) deber√≠a iniciar una investigaci√≥n de oficio y abrir un proceso disciplinario. "(Mendoza) deber√≠a dejar el cargo por este caso, pero en dos semanas el Presidente¬† (Evo Morales) relevar√° al alto mando militar y policial", dijo el abogado. Un efectivo policial que pidi√≥ no ser identificado¬† dijo que se deber√≠a exigir un proceso contra el Comandante. ¬† AN√ĀLISIS Marcelo Dur√°n. Experto en redes sociales "Se pone¬† en evidencia que hay vigilancia digital" Queda claro que la Polic√≠a es funcional al Ministerio de Gobierno y est√° a la b√ļsqueda de opositores. Un grupo de estos deber√≠a trabajar contra los delitos en internet. Pero ese esfuerzo se destina a otra cosa. Es un mal antecedente porque ponen en evidencia que hay vigilancia digital.¬† Personas como Julian Assange fueron perseguidas en sus pa√≠ses por denunciar esto. No deber√≠amos dejarlo pasar como una simple noticia, es grave que se haga vigilancia a los ciudadanos, porque despu√©s ellos buscar√°n software o especializarse en esto. 