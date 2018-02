Policías forman 'cadenas' para impedir bloqueos

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Cientos de policías forman cadenas humanas sobre las aceras en el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz para garantizar la transitabilidad de la ruta troncal e impedir el bloqueo de parte de los activistas del NO, que salieron a las calles exigiendo el respeto a la voluntad popular del referendo del 16 de febrero de 2016. La UTOP gasifica al paso de motocicletas. Hombres y mujeres policías se tomaron del brazo para evitar que los manifestantes tomen la avenida principal, muy cerca de la Plaza del Estudiante, donde la gente luce letreros y grita estribillos de "Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no". Los efectivos están atentos cuando un activista logra descuidar el cerco policial y entra a la avenida a bloquear. Inmediatamente es sacado por la fuerza y puesto sobre la vereda. En la plaza Isabel la Católica de Sopocacahi se concentra el mayor punto de conflicto porque militantes del MAS bajaron a dar encuentro a los activistas por el NO, mientras que patrullas de policías que hicieron paso por el sector, fueron aplaudidos por su acción de controlar las manifestaciones. Hay orden de despejar pero no de llevar a ningún manifestante, según informan desde la misma Policía Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario