Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El apoyo pol铆tico del comandante general de la Polic铆a, Faustino Mendoza, al denominado proceso de cambio que impulsa el presidente Evo Morales se recibi贸 con adhesi贸n y rechazo dentro de su tropa. En las filas de excomandantes y pol铆ticos de oposici贸n, la posici贸n es m谩s clara, se vulner贸 la ley del R茅gimen Disciplinario y la Constituci贸n, y piden que sea procesado. "Presidente (Morales), todo el apoyo de m谩s de 37.000 hombres de la Polic铆a boliviana a este proceso de cambio, que es hist贸rico y tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira", expres贸 Mendoza en un acto en Potos铆. Para la dirigenta nacional de la Asociaci贸n Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Polic铆as (Anssclapol), Cecilia Calani, la expresi贸n del comandante "debi贸 ser un error" y lo atribuye al calor del momento, debido a que conoce que las leyes establecen que los polic铆as se deben a los ciudadanos. A la vez que ratific贸 que en los 煤ltimos a帽os la mejora en infraestructura y veh铆culos en la instituci贸n fue significativa. Aunque las declaraciones no fueron un error, a decir del general Mendoza, que ratific贸 ayer las expresiones vertidas el domingo, argumentando que "no lo vieron hacer un spot publicitario ni propaganda pol铆tica". M谩s radical fue el pronunciamiento de las bases de Anssclapol, tal como lo registra la corresponsal铆a de EL DEBER en Sucre, ya que los afiliados anticiparon su rechazo a esa posici贸n, que la consideran personal y no representa a la instituci贸n; uno de los dirigentes, que prefiri贸 el anonimato, asegur贸 que la instituci贸n verde olivo se debe a la Constituci贸n, representa al pueblo y no a un partido pol铆tico. Consultado al respecto, el comandante departamental de la Polic铆a en Tarija, Freddy Gordy, se excus贸 de opinar sobre estas declaracioness, al justificar que "la instituci贸n del orden no delibera". A帽adi贸 que no se puede hablar de pol铆tica porque la Polic铆a tiene la misi贸n de dar seguridad y combatir la delincuencia, seg煤n reporte desde Tarija. Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destac贸 que el proceso de cambio le permiti贸 a la Polic铆a mejorar su capacidad operativa para proteger a la sociedad, prevenir el delito y combatir al crimen. "C贸mo no va estar contenta la Polic铆a si antes operaba en condiciones artesanales", dijo en respuesta a las cr铆ticas que recibi贸 Mendoza por expresar su apoyo a Morales. Detall贸 que antes de 2006 la Polic铆a ten铆a 200 veh铆culos y 180 motocicletas, pero ahora el parque automotor se increment贸 a m谩s de 4.000 unidades. En infraestructura hoy se tienen 50 estaciones policiales integrales que se construyeron con dinero del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, a帽adi贸. Ayer, el presidente del Comit茅 pro Santa Cruz, Fernando Cu茅llar, exigi贸 la renuncia del comandante por hacer pol铆tica partidaria, en base a las normas en las que se rigen. "Sus obligaciones son conservar el orden p煤blico, y no deliberar o hacer pol铆tica partidaria", afirm贸. "Busca su pr贸rroga" El excomandante de la Polic铆a en Santa Cruz Rolando Fern谩ndez indic贸 que el comandante "no puede comprometer a toda la instituci贸n", debido a que sus miembros mantienen sus derechos individuales. Consider贸 que mostrar su 'simpat铆a' responde a un inter茅s de prorrogarse en su cargo, tomando en cuenta que fenece en diciembre. En junio, durante los actos oficiales por el aniversario 192 de la Polic铆a Nacional, el comandante Mendoza anunci贸 la conclusi贸n del proyecto de Ley Org谩nica de la Polic铆a, que ampl铆a a dos a帽os la gesti贸n del mando 煤nico policial, bajo el argumento que "no alcanza el tiempo para culminar los proyectos". Esta declaraci贸n fue destacada por el presidente Morales, que respondi贸 que "ser铆a bueno que un comandante de Polic铆a" se mantenga tres o cinco a帽os", para tener continuidad. Coincidi贸 el mayor retirado David Vargas, ya que las normas proh铆ben la deliberaci贸n, la participaci贸n en acci贸n pol铆tica y la ostentaci贸n de su militancia. Explic贸 que estas faltas se pagan con el retiro temporal de tres meses a un a帽o, con p茅rdida de antig眉edad y sin goce de haberes. Rangos bajos En un recorrido en unidades policiales, los rangos bajos reconocieron que en los 煤ltimos a帽os se evidenci贸 mejoras; sin embargo, las escalas salariales se mantienen congeladas desde hace varios a帽os y mantienen 'viejas' carencias sin resolver. El suboficial F., con 26 a帽os en la instituci贸n, cont贸 que hasta la fecha "no reciben un uniforme ni rev贸lver", obteniendo a cambio una tela verde olivo que deben hacer confeccionar por su cuenta, adem谩s de buscar la manera de ahorrar de su sueldo, cuya base es de Bs 1.500, para comprar una pistola 8 mil铆metros que cuesta alrededor de $us 600. "Despu茅s de m谩s de 20 a帽os de servicio mi sueldo por fin alcanz贸 los Bs 4.000", dijo. Desde el punto de vista tecnol贸gico, un investigador observ贸 que a escala internacional la Polic铆a no cuenta con drones ni software para la reconstrucci贸n de escenas del crimen, que les permite tener mayor precisi贸n. "Un dron como el que necesitamos cuesta m谩s de $us 25.000, un monto que no tenemos", dijo Para tapar errores El coronel en servicio pasivo y abogado Jorge Santistevan consider贸 que los elogios del comandante al presidente buscan mitigar 'las metidas de pata' que pusieron en aprietos a los altos mandos, como el robo de la medalla presidencial; a帽adi贸 que los mandos son d茅biles y los subalternos aspiran a sus cargos. Alert贸 que con esta declaraci贸n pierde el propio gobierno, porque transmite una imagen de p茅rdida de institucionalidad. Para la diputada Rose Marie Sandoval (UD), el comandante se atribuy贸 'la propiedad' de 37.000 polic铆as y pr谩cticamente comprometi贸 su voto. Se帽al贸 que es labor de la oposici贸n de velar el respeto a los debidos procesos democr谩ticos en el pa铆s. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario