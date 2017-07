Policia Bol. usaría camioneta robada en entrega de carabineros

Fotografia: ANF/Osvaldo Flores Agrandar la foto + Twittear El propietario de la empresa All Machine, Osvaldo Flores, denunció que una camioneta de su compañía, sustraída en Antofagasta el 2015, fue usada por una de las comitivas policiales de Bolivia, que participó el pasado domingo en el operativo de entrega de los dos carabineros chilenos. Según Flores, un amigo suyo le envió por WhatsApp las fotografías del vehículo robado y las imágenes que fueron capturadas desde una transmisión televisiva que se hizo al acto de liberación de los carabineros. El asesor jurídico de All Machine, Patricio Vargas, dijo a "El Mercurio" que la camioneta fue robada desde las oficinas de la empresa chilena, ubicadas en la avenida Pérez Zujovic de la mencionada ciudad. La denuncia fue presentada el 5 de noviembre en 2015, sin embargo, según el jurista, el proceso investigativo del caso no avanzó. "Fue indignante volver a ver (la camioneta), ya que desde que hicimos la denuncia en Carabineros y luego que esto pasara a la Fiscalía, ahí no más quedó. No tuvimos avances después de eso y, como no teníamos seguro, significó una pérdida bastante alta que tuvimos que reponer", dijo Vargas. Agregó que están "100 por ciento seguros" de que la camioneta captada en las imágenes es la que fue robada a la empresa. "Lo único que no tiene son obviamente las placas patentes y los distintivos autoadhesivos de las puertas, pero mantienen el del portalón", añadió el jurista de la empresa que provee servicios a empresas mineras. Debido a esta situación, Flores y Vargas viajarán este miércoles a Antofagasta -la compañía tiene su sede central en Iquique- para solicitar una audiencia con el fiscal del caso. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario