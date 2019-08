Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las autoridades de Jujuy solo esperaban una autorizaci贸n del gobierno boliviano para mandar a las aeronaves a la Chiquitan铆a y, al no recibir respuesta, enviaron las mismas a otros pa铆ses que tambi茅n batallan contra las quemas; denunci贸 el gobernador de Tarija, Adri谩n Oliva. EL DEBER se comunic贸 con el departamento de Comunicaci贸n del Ministerio de Defensa para corroborar la informaci贸n. Desde esa instituci贸n dijeron聽que la autorizaci贸n debe darla la Direcci贸n General de Aeron谩utica Civil (DGAC) que en las primeras horas de la ma帽ana no pudo ser contactada por este medio. Ayuda de Jujuy El 22 de agosto聽se conoci贸 la disposici贸n de la Gobernaci贸n de Jujuy de enviar un avi贸n hidrante, un helic贸ptero y bomberos especializados en mitigar fuegos forestales. Seg煤n el gobernador Adri谩n Oliva,聽solo faltaba una autorizaci贸n del gobierno boliviano para ingresar a tierras cruce帽as. Pero la misma se demor贸, por lo que las autoridades argentinas se cansaron de esperar y los enviaron a otros pa铆ses que tambi茅n est谩n pasando la misma situaci贸n que la Chiquitan铆a. "Hay dos helic贸pteros que estaban a la espera de la autorizaci贸n para ingresar a Bolivia, que podr铆an estar apoyando en todas las labores que est谩n desarrollando en este momento y, tambi茅n, hab铆a un ofrecimiento de un avi贸n hidrante. El tema es la tardanza, ah铆 est谩 el peligro. Hemos perdido probablemente muchos d铆as de esa ayuda", lament贸 Olivia. "No tomemos el tema de la ayuda internacional como un problema de soberan铆a o que estemos discutiendo la capacidad, o la auto suficiencia que tenga el estado, sino entendamos que este es un desastre que debemos declararlo, que debemos intervenir", expres贸 Oliva. Bomberos En d铆as pasados, llegaron bomberos de Jujuy para apoyar a combatir el fuego en la Chiquitania. La brigada 聽Argentina est谩 compuesta por 27 hombres. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario