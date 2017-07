Postergan cirugías; médicos sólo atienden emergencias

Agrandar la foto + Twittear "Me han programado una cirugía de la vesícula para hoy (ayer), pero me dijeron que no me operarán porque mi cirugía no es de emergencia. ¿Y ahora qué voy a hacer?", reniega doña Susana, paciente del Hospital de Clínicas, mientras agarra su maleta y junto a su hija se alejan del nosocomio.

Como ella, otro paciente se quejó por la falta de atención en el Hospital del Tórax. "No hay atención, uno en vano viene a hacerse un tratamiento", manifiesta enojado don Jorge.

De acuerdo con un comunicado del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), los médicos exigen que se mejore el sistema de salud público antes de implementar un ente fiscalizador, tal como dispone el Decreto Supremo 3091.

Además, solicitan la abrogación de la Ley 922 que instituye la libre afiliación al sistema de salud de los seguros a corto plazo y al sistema público.

Asimismo, piden que los trabajadores médicos de salud público se incorporen a la Ley General de Trabajo.

El secretario ejecutivo del SIRMES, Adalid Mollinedo, explicó que su sector determinó asumir "la huelga general indefinida" hasta que la ministra de Salud, Ariana Campero, los escuche.

"Vamos a seguir buscando reuniones con el Ministerio de Salud para que se mejore el sistema público, porque hay deficiencia en cuanto a infraestructura, equipamiento y falta de personal", manifestó Romero.

Por su parte, el secretario ejecutivo del SIRMES, Rolando Azurduy, explicó que el Hospital de Clínicas tiene un siglo de existencia, por lo que su infraestructura y su equipamiento ya es obsoleto. "En esas condiciones nos arriesgamos a trabajar con alto riesgo de cometer algunos errores", dijo.

El director del Hospital del Tórax, Edgar Pozo, explicó que, pese a que su nosocomio es de tercer nivel, no tiene un equipo para las cirugías del corazón. "No es posible", dijo; además, en el nosocomio las paredes son húmedas y tiene un olor fétido.

Aseguró que el "poco" personal que trabaja en los nosocomios del sistema público lo hace en las condiciones más precarias y tal situación no puede continuar. "Más allá de la derogación del DS 3091, necesitamos mejorar todo el sistema".

Anunció que su sector seguirá "con reuniones permanentes y análisis de la coyuntura hasta conseguir que las autoridades nos convoquen".

De acuerdo con la médico de base, Ivanoska Chávez, la huelga general indefinida significa que los médicos "sólo atenderán casos de emergencia. Si me llegan 10 casos de emergencia los atiendo, si no, no", explicó.

Desde hace 10 días los médicos del sistema público realizan una huelga general indefinida, pese a ello, no fueron convocados por autoridades de Gobierno, aunque el Ministerio de Salud se comprometió a revisar las normas que son observadas por los galenos.

Similar situación ocurre en la Caja Nacional de Salud (CNS). Ayer, una de las pacientes de la unidad de Neurocirugía se quejó porque le programaron desde hace una semana una operación, pero hasta ahora no le reprograman. "Sólo espero que me atiendan pronto", lamentó.

Al respecto, el gerente general de la CNS, Juan Carlos Meneses, explicó que no ha recibido ningún comunicado oficial de los sindicatos indicando que realizarían alguna paralización de actividades. "Hemos pedido el reporte a nivel nacional y sí hemos tenido el reporte de que en la regional La Paz hubo suspensiones parciales de algunos servicios".

Debido a ello, la gerencia activó un plan de emergencias para cubrir la atención a través de contratos y convenios. Aseguró que los que hayan suspendido serán sancionados.