Postulantes se habilitarán con la nota mínima de 56 puntos

Agrandar la foto + Twittear Los aspirantes a ocupar una plaza en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional tendrán que obtener al menos 56 puntos de 100 para pasar a la siguiente fase, en que la Asamblea Legislativa preseleccionará a los postulantes que figurarán en la papeleta de sufragio.

"El puntaje mínimo con el cual estarían ingresando a consideración de la Asamblea es 56 puntos sobre 100; esa es exactamente la ponderación del sistema universitario para la calificación de sus docentes", explicó ayer el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

En octubre, por segunda vez, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura.

El sistema de evaluación propuesto por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) otorga 40 puntos a la evaluación curricular, 30 puntos al examen escrito y 30 puntos a la entrevista. En total son 100 puntos, que es la máxima calificación.

De los 40 puntos para la calificación curricular, 14 están destinados a la formación académica, 19 a la experiencia laboral y cinco puntos a la producción intelectual (publicación de libros y artículos). También se prevé que el haber pertenecido a un cargo de autoridad originaria valdrá dos puntos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la modalidad de calificación fue coordinada con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y que los presentantes de esa instancia tendrán "voz y voto en todo el proceso" de evaluación a los candidatos.

"Consideramos que esta apertura ha sido acogida de manera muy propositiva del sistema universitario. Nosotros esperaremos que el sistema universitario designe a las personas que acompañarán todo el proceso de preselección", dijo Montaño.

A criterio de Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata, la bancada masista aceptó que el CEUB evalúe, porque esta entidad tiene afinidad política con el partido oficialista. "En realidad lo que están pretendiendo hacer es que el CEUB les pase una lista de evaluadores afines al Gobierno, porque los delegados no serán siquiera designados por las universidades", criticó.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, considera que los delegados del CEUB serán "floreros" en el proceso de evaluación de aspirantes a altos cargos judiciales.

No obstante, Montaño aseguró que el sistema universitario realizó un trabajo absolutamente técnico, junto a las presidencias de Senado y Diputados, en busca de que la evaluación a los postulantes tenga un soporte técnico con el fin de que el proceso tenga legalidad y confiabilidad.

El presidente de Senado informó que el 29 de abril, en sesión de Asamblea Legislativa, debatirán y aprobarán el reglamento de la preselección de candidatos a magistrados, que serán elegidos por voto popular en octubre próximo.

"La sesión de la Asamblea Legislativa en la que se va a considerar el reglamento se va a realizar el sábado 29. Eso significa que una vez aprobado, este se va a remitir a los medios impresos para que sea publicado el día 30 de abril", indicó Gonzales.

En octubre de 2011 se realizaron las primeras elecciones judiciales por voto popular en Bolivia, cuando se eligió a autoridades del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.