Potos√≠ fue calificada como una de las siete ciudades coloniales m√°s bonitas de Latinoam√©rica, seg√ļn un art√≠culo de la revista especializada en viajes y turismo Pin and Travel, la nueva revista digital de Barcel√≥ Hotel. En su art√≠culo Las 7 ciudades coloniales m√°s bonitas de Latinoam√©rica, Pin and Travel invita a los lectores a hacer turismo por la Villa Imperial. "Potos√≠, una de las ciudades m√°s bonitas del mundo, que tuvo su propia moneda y que tienes que visitar en Bolivia", se lee en el titular de la nota. El texto, que va acompa√Īado de una fotograf√≠a de la vista de la ciudad y el Cerro Rico de fondo contin√ļa: "Miguel de Cervantes acu√Ī√≥ el t√©rmino de 'vale un Potos√≠' cuando se quiere asegurar que algo tiene un enorme valor. Y no es de extra√Īar, porque esta ciudad boliviana, una de las ciudades m√°s bonitas del mundo, pose√≠a la mina de plata m√°s grande de todo el planeta". La revista describe otros lugares que son parte del atractivo tur√≠stico de la ciudad. "Potos√≠ tambi√©n tiene la Catedral, la Casa de Moneda, la Universidad Aut√≥noma Tom√°s Fr√≠as, las iglesias de San Francisco o San Lorenzo y, sobre todo, la Torre de la Compa√Ī√≠a, s√≠mbolo del poder√≠o de la ciudad. Sin olvidar que un potos√≠ fue una moneda", report√≥ el Ministerio de Culturas. Potos√≠ fue fundada el 1 de abril de 1545; est√° al sur de Bolivia, que durante el siglo XVI lleg√≥ a ser la principal fuente del metal de plata del mundo y en 1553 fue declarada Ciudad Imperial.