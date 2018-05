Presidente cívico de Achacachi decide salir del país para buscar refugio político

Fotografia: captura de pantalla de la cuenta de Amalia Pando Cabildeo Agrandar la foto + Twittear El presidente del comité cívico de Achacachi, Elsner Larrazabal, informó mediante su cuenta de Facebook que decidió buscar refugio político fuera del país. En un emotivo video, el líder cívico del municipio paceño explicó las razones de su salida del país: persecución política del Gobierno y falta de justicia. "Nunca fui opositor a este gobierno, no fui ni de izquierda ni derecha, ni militante de ningún partido. 52 hermanos y hermanas fuimos encarcelados para acallar la lucha del pueblo de Achacachi, lo único que hemos defendido es la democracia y pedimos justicia por la corrupción de un alcalde del MAS, pero ahora pagamos el costo, porque estamos siendo obligados a abandonar nuestro país y nuestro pueblo", dice parte del mensaje. Por ello "hemos tomado la decisión de pedir refugio político producto de la persecución política del poder ejecutivo", aseveró. Larrazabal lideró en febrero y septiembre de 2017, junto a dirigentes como Felipe Quispe "El Mallku", sendas movilizaciones en Achacachi contra el alcalde Edgar Ramos, acusado de varios presuntos hechos de corrupción. "No existe democracia en nuestro país, no existe justicia ni libertad de expresión", apuntó Larazabal. "Los que denunciamos la corrupción estamos en las cárceles", mencionó. Larrazabal fue detenido por varios meses acusado de liderar las violentas protestas de febrero. El dirigente Esnor Condori también fue detenido. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario