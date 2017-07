Proyecto incentivará el cultivo de coca en el TIPNIS, dice Gil Rocha

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fabián Gil Rocha, afirmó que si se anula la "intangibilidad" de esa zona se incentivará no sólo la construcción de una carretera, sino también el cultivo de coca. Esto porque quienes impulsan la iniciativa quieren que se dé prioridad a esas dos actividades.

"No hay por dónde perderse. Por eso los que son del polígono 7, que no tienen nada qué ver con el TIPNIS, presionaron al expresidente Domingo Nogales, para (presentar) el anteproyecto de ley y (así) se anule la Ley 180. Quieren que le demos prioridad, al anular la Ley 180, tanto a la producción de la hoja de coca y la carretera que vaya por el TIPNIS", dijo Gil Rocha a Página Siete.

El 15 de julio se conoció que el proyecto de Ley de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ingresó a la Cámara de Diputados. En el documento se plantea la abolición de la intangibilidad de esa reserva para aprovechar los recursos naturales con participación de privados.

El 24 de octubre de 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 180, que declara al TIPNIS como zona intangible e impide, además, la construcción de una carretera a través de ese territorio. Dicha norma fue aprobada después de que indígenas de tierras bajas llegaran a La Paz en una caravana. La marcha se activó cuando se supo que el Gobierno construiría la carretera que atravesaría el corazón del área protegida.

La presidenta de las mujeres del TIPNIS, Marquesa Teco, afirmó que si se consuma el intento de abrogar la "intangibilidad", el Estado incurría en incumplimiento de lo que establece la normativa sobre el cuidado de áreas protegidas y la defesa de la Madre Tierra.

"Estamos sorprendidos. El mismo Presidente nos está engañando, no se cumple lo que en la Constitución nos ampara, sobre la Madre Tierra y los patrimonios. No se está respetando lo que se ha dicho, y por eso nosotros no queremos la nulidad de la Ley 180, la intangibilidad del Estado, que no permite este cultivo", indicó. El artículo 9 del proyecto de ley que está en Diputados establece que las actividades de articulación e integración "que mejoren, establezcan o mantengan derechos de los pueblos indígenas como la libre circulación, a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación pluvial, aérea y otras, se diseñarán de manera participativa con los pueblos indígenas...".

El proyecto podría ser considerado después del receso de la Asamblea Legislativa. No obstante, el miércoles, los corregidores y dirigentes originarios del TIPNIS entregaron a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica expedientes con documentos sobre "la insistencia del Gobierno de ingresar al parque indígena". Así comenzó la defensa internacional de esa reserva. El TIPNIS El Parque El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es un área protegida, creada como Parque Nacional mediante el decreto 7401 del 22 de noviembre de 1965. Fue declarada como Territorio Indígena a través del decreto 22610, del 24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas de los pueblos indígenas de la región.

