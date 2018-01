Pugna por repostulación se trasladará a las calles

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Mientras que la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam) anunció la organización de una marcha y concentración para el próximo 21 de febrero, en Cochabamba, en apoyo a la repostulación de Evo Morales a la presidencia, sectores opositores y cívicos advierten con declarar un paro ese mismo día, exigiendo que se respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. "Declaramos paro cívico nacional con suspensión de actividades y bloqueos de caminos por 24 horas el día 21 de febrero de 2018, reafirmando de manera irrenunciable el respeto del voto del pueblo boliviano que dijo 'No' a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado", expresaron colectivos ciudadanos, a través de un comunicado emitido a fines de diciembre pasado. Los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Tarija acordaron desde entonces continuar con las protestas y pedidos de respeto a resultados democráticos. A esta campaña se sumó ayer el pedido de grupos de La Paz al alcalde Luis Revilla para cambiar el nombre de la calle 21 de Calacoto (zona Sur), por "21F-No". La posibilidad aún es estudiada por el Gobierno Municipal. La nota de solicitud enviada al alcalde Revilla está firmada por los colectivos: Mesa Ciudadana, Basta Ya!!!, Mujeres Fuertes, OIP, Petardos, G21, UPD y Comunicación Inclusiva, Movimiento País y Fuerza Ciudadana. En el ámbito oficialista, el presidente de la Codecam, Grover García, explicó que la concentración anunciada representará su rechazo a lo que considera las "mentiras en contra del Proceso de Cambio". "No vamos a permitir que estas personas sigan engañando a nuestro pueblo, nos están queriendo dividir con mentiras", dijo. El 21 de febrero del 2016, el 51,3% de la población boliviana rechazó la propuesta de una reforma a la Constitución Política del Estado para permitir una tercera repostulación de Morales. Sin embargo, el año pasado, a través de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se permite a Morales la reelección indefinida. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario