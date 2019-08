Quemas ilegales, hechos fortuitos y descontrol causan los incendios

Fotografia: Jorge Iba√Īez/El Deber Agrandar la foto + Twittear Los incendios forestales en cinco municipios de la Chiquitan√≠a, que bordean las 500 mil hect√°reas de bosque, han sido provocados, en un 97 por ciento, por quemas ilegales. Pero dentro de las causas tambi√©n figuran hechos fortuitos atribuibles a la sequ√≠a, as√≠ como la pol√≠tica gubernamental de ampliaci√≥n de la frontera agr√≠cola y la falta de control. Seg√ļn el director de la Autoridad de Fiscalizaci√≥n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Cliver Rocha, el 97 por ciento de las quemas que provocaron los incendios son ilegales, de modo que, en un trabajo coordinado con la Fiscal√≠a, se identificar√° y sancionar√°, por v√≠a administrativa o penal, a los infractores. "Hoy estamos desplazados en los lugares y con seguridad que vamos a encontrar (a los responsables), inmediatamente los vamos a poner ante las autoridades competentes", dijo. El jefe nacional de Fiscalizaci√≥n de la ABT, Javier Ch√°vez, precis√≥ que los incendios forestales obedecen a factores humanos o fortuitos. El primer caso est√° relacionado con las quemas ilegales o que no fueron controladas por el usuario que pretend√≠a usar el fuego como herramienta de desmonte o limpieza de alg√ļn predio. En lo que respecta a factores fortuitos, explic√≥ que los incendios pueden ser generados por un cigarrillo que fue lanzado al monte o por una fogata en el interior del monte que no fue apagada por cazadores. Agreg√≥ que la sequ√≠a y las fuertes r√°fagas de viento coadyuvaron a la propagaci√≥n del fuego. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind√≠genas Originarios Campesinos y √Āreas Protegidas (Contiocap), a trav√©s de un comunicado, responsabiliz√≥ al Gobierno nacional y a su pol√≠tica de ampliaci√≥n de la frontera agr√≠cola y pecuaria en alianza con el sector ganadero, agroindustrial y colonizadores. "Toda la devastaci√≥n que se sale de control, y ya tiene caracter√≠sticas de un desastre ambiental y social, es fruto de una pol√≠tica econ√≥mica irracional de ampliaci√≥n de monocultivos (soya y ca√Īa) y mayor extensi√≥n de ganader√≠a", se√Īalan. El 9 de julio, el presidente Evo Morales promulg√≥ el Decreto Supremo 3973, un mes antes de que se descontrolaran los incendios forestales en la Chiquitan√≠a. La norma dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoricen el desmonte y la quema "controlada" de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rub√©n Costas, inform√≥ que este departamento, sobre todo los municipios de Robor√©, Carmen Ribero T√≥rrez, San Ignacio de Velasco y San Jos√© de Chiquito s, registraba ayer 7.246 focos de quema solamente en lo que va del mes de agosto, puesto que desde enero el n√ļmero de focos alcanz√≥ a 17.107 y la superficie afectada, 654.105 hect√°reas. ¬† 4.688 focos de quema es la media hist√≥rica registrada en los meses de agosto en Santa Cruz. Este a√Īo, el n√ļmero alcanz√≥ a 7.246 en s√≥lo 19 d√≠as. ¬† DESCARTAN EVACUAR COMUNIDADES Aunque el presidente Evo Morales dispuso ayer de un helic√≥ptero para evacuar a la poblaci√≥n afectada por los incendios forestales en Robor√©, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, descart√≥ en horas de la noche que exista la necesidad de evacuar personas, aunque se√Īal√≥ que hay cuatro comunidades en este municipio que son permanentemente monitoreadas. "No tenemos ninguna comunidad con riesgo inminente de incendio, pero tenemos monitoreadas por lo menos cuatro comunidades que van a ocupar nuestra atenci√≥n las pr√≥ximas horas", dijo. El presidente Morales descart√≥ tambi√©n que se pida ayuda internacional o que se declare desastre nacional. ¬† EL FUEGO SE AVIVA EN SAN IGNACIO Y BAJA EN ROBOR√Č Tras realizar un sobrevuelo en la zona, el presidente Evo Morales inform√≥ que el 70 por ciento del incendio forestal en el municipio de Robor√© fue controlado tras un trabajo coordinado entre la Polic√≠a, Ej√©rcito, Alcald√≠a y voluntarios; sin embargo, desde la Gobernaci√≥n de Santa Cruz se inform√≥ que el fuego se intensific√≥ en el municipio de San Ignacio de Velasco. Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente, se√Īal√≥ que la mayor concentraci√≥n del fuego est√° en San Ignacio, un municipio caracterizado por su alta producci√≥n ganadera. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario