Reino Unido y Chile ofrecen ayuda; Argentina manda avión

Reino Unido y 聽Chile ofrecieron ayuda para mitigar el fuego que a煤n arrasa la Chiquitania 聽y Argentina anunci贸 que enviar谩 un avi贸n hidrante, adem谩s de un helic贸ptero y brigadas adicionales de bomberos. Los ofrecimientos 聽fueron realizados 聽ayer 聽pese 聽a la negativa del presidente Evo Morales de aceptar 聽cooperaci贸n 聽internacional para 聽combatir el fuego. Seg煤n la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Reino Unido y Chile ofrecieron 聽ayuda humana y log铆stica para combatir los incendios forestales 聽en la Chiquitania, 聽en especial en el municipio cruce帽o de 聽Robor茅. De acuerdo con el director del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), Enrique Bruno, los pa铆ses que ofrecen cooperaci贸n 聽a la Chiquitania esperan la solicitud oficial del Gobierno nacional.聽 "Ellos no pueden venir y entrar a nuestro territorio sin la autorizaci贸n del 聽Gobierno", 聽sostuvo. El presidente de Chile, Sebasti谩n Pi帽era, ofreci贸 tambi茅n ayudar para mitigar el fuego en las zonas afectadas. "Los incendios forestales en #Amazonas son graves, afectan los pulmones de nuestro planeta y ponen en riesgo la salud de sus habitantes. Hoy convers茅 con presidentes de Brasil @jairBolsonaro 聽y Bolivia @Evoespueblo, 聽y les ofrec铆 la ayuda de Chile para combatir los incendios", expres贸 en Twitter. 聽 Ayer, 聽el Gobernador de Tarija, Adri谩n Oliva, anunci贸 la gesti贸n de un avi贸n hidrante, un helic贸ptero y equipo especializado en incendios desde la provincia de Jujuy (Argentina) para la Chiquitania cruce帽a. Seg煤n la autoridad departamental, este equipo 聽ser谩 trasladado 聽en las pr贸ximas horas a San Ignacio de Velasco para que pueda operar de forma inmediata 聽en la mitigaci贸n de los incendios forestales. "Nuestro infinito agradecimiento al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por apoyarnos con un avi贸n hidrante, un helic贸ptero y un equipo especializado, que junto a nuestros bomberos voluntarios acudir谩n a Santa Cruz para ayudar a controlar el incendio de la Chiquitania", escribi贸 ayer 聽 en su cuenta de Twitter el gobernador tarije帽o. El secretario de Gesti贸n Institucional de Tarija, Rub茅n Ardaya, dijo que el traslado del grupo Caballeros de Fuego y Brasschaat 聽a Santa Cruz 聽fue oportuno, ya que bomberos del lugar as铆 como los voluntarios que sofocan el fuego, no tienen experiencia en estos desastres. "Los 20 tarije帽os, 聽quienes son 聽expertos en incendios forestales, son de gran ayuda", sostuvo el funcionario, seg煤n el diario local El Pa铆s. El lunes pasado, 聽el presidente Evo Morales dijo que "no 聽 es necesaria la ayuda internacional". "Estamos preparados, saludo la solidaridad del pueblo boliviano, pero en este momento no es necesario (...)", explic贸. Para combatir 聽los incendios forestales, el Gobierno instruy贸 la contrataci贸n del Boeing 747 - 400 Supertanker, 聽que parti贸 ayer 聽 desde Estados Unidos a las 15:15 aproximadamente, hora boliviana, con destino al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Desde el s谩bado, cuando 聽la gobernaci贸n cruce帽a emiti贸 la declaratoria de desastre por los incendios 聽que a煤n arrasan la Chiquitania, activistas exigieron al Gobierno pedir 聽la cooperaci贸n de pa铆ses vecinos para 聽acceder a 聽helic贸pteros que tengan mayor capacidad de carga de agua. "Los incendios comenzaron hace m谩s de 10 d铆as en la Chiquitania. Comunarios, voluntarios y el grupo de defensa del valle de Tucavaca indican 聽que la ayuda internacional es vital para contrarrestar el incendio", sostuvo 聽 聽Eliana Torrico, 聽 de la Plataforma Por el Medio Ambiente y la Vida (脕rbol). Ante las quemas forestales que afectan a la Chiquitania, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se sum贸 a las 聽voces que instan al Gobierno a 聽declarar zona de desastre nacional y sugiri贸 no descartar 聽la ayuda internacional. "En sinton铆a con numerosas voces de la sociedad, tambi茅n nosotros urgimos a las autoridades del Gobierno nacional a extremar esfuerzos para detener este grave problema, con respuestas eficaces y un manejo transparente y responsable de la informaci贸n (...) En esta l铆nea consideramos que es necesaria la declaraci贸n de zona de desastre nacional y que no se excluya incluso acudir a la ayuda internacional", se lee en un comunicado de la Iglesia. Los 聽arrestados Hecho El fiscal 聽de Santa Cruz, Mirael Salguero, dijo ayer que dos personas sospechosas de haber provocado incendios fueron liberadas. La determinaci贸n fue 聽a 聽pedido de la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que indic贸 que eran sus t茅cnicos y no cometieron el il铆cito.