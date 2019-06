Salidas a Beni siguen suspendidas desde la terminal

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Desde la terminal de buses de la ciudad de Santa Cruz informaron que a√ļn siguen suspendidas las salidas hacia Beni esto debido al bloqueo de caminos de los productores de soya en San Juli√°n. La medida cumple cinco d√≠as mientras se espera que se produzca un nuevo acercamiento de las partes en conflicto tras el fracaso de las negociaciones el fin de semana. Tr√°nsito ha anunciado que no se autorizar√° a las empresas la venta de pasajes mientras no se garantice que el paso est√° plenamente habilitado. Los productores exigen a los agroindustriales un pago de 300 d√≥lares la tonelada, mientras que las aceiteras ofertan 230 d√≥lares. Los soyeros rechazan tambi√©n el pago de 19 d√≥lares, exigido por los industriales, para retirar el grano de sus almacenes para entregar el producto a otros compradores. Los industriales aseguran que se est√° actuando en base a lo que siempre se hizo, que es definir el costo en base a los precios internacionales. Negociaciones para este lunes La Asociaci√≥n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a trav√©s de su presidente, Marcelo Pantoja inform√≥ el domingo, que el sector soyero y el industrial declararon un cuarto intermedio para retomar el di√°logo este lunes. Sin embargo, anticip√≥ que las negociaciones se realizar√°n de manera particular con productores y asociaciones. "El precio depender√° de cada productor o cada asociaci√≥n en particular a cu√°nto est√°n dispuestos a aceptar o negociar (...). No hubo mucho avance en la fijaci√≥n del precio, muy tarde los productores ten√≠an una solicitud y la industria no pod√≠a cerrar por falta de un par√°metro internacional", se√Īal√≥. Pantoja explic√≥ que se dio un cuarto intermedio hasta las 11.00 de la ma√Īana del lunes, cuando el mercado de Chicago abre sus cotizaciones sobre el precio internacional del grano de soya y su reprogramaci√≥n con la industria y los anticipos que han sido dados. "Si los productores recibieron alg√ļn tipo de anticipo por la soya, la industria se ha comprometido, que si llega a un acuerdo no se cobrar√°n intereses por anticipos, sino por el servicio o almacenaje", indic√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario