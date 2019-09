San Matías y 4 regiones más soportan incendios intensos

Fotografia: Pablo Rivera / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Cinco municipios de la Chiquitan√≠a: Concepci√≥n, Robor√©, San Ignacio de Velasco, San Jos√© de Chiquitos y San Mat√≠as a√ļn soportan incendios intensos que requieren combate por tierra y aire, adem√°s de maquinaria pesada, informaron ayer alcaldes, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. San Mat√≠as clama por ayuda a√©rea. Los ganaderos y bomberos califican la situaci√≥n de indescriptible y una calamidad por la gran cantidad de animales silvestres muertos, agonizantes y desplazados, como la paraba azul. El incendio que afecta a esta regi√≥n, ubicada a m√°s de 1.300 kil√≥metros de la ciudad de Cochabamba, comenz√≥ hace varias semanas impactando la vida de las comunidades que perdieron sus peque√Īos cultivos de yuca y otros. Los bomberos voluntarios contaron que los focos de calor est√°n lejos de ser controlados y que las tareas que se hacen por tierra son insuficientes, pero adem√°s amenazan el √Ārea Natural de Manejo Integrado San Mat√≠as. Un voluntario, Guido Gustavo Lorentzen, que se encuentra en la zona de Curichi, a 30 kil√≥metros de la comunidad La Candelaria, explic√≥ a El Deber que el incendio amenaza a varias comunidades. "Hay distintos focos de incendio y lo que necesitamos es apoyo a√©reo en la zona de San Mat√≠as", pidi√≥. En San Jos√© de Chiquitos un incendio ya arras√≥ con 30 mil hect√°reas de Santa Teresita, donde se halla la Tierra Comunitaria de Origen de los ind√≠genas ayoreos. En la zona hay 220 bomberos. En este municipio los incendios da√Īaron 150 mil hect√°reas. En Concepci√≥n los focos de calor se mantienen en Campamento y Palestina. M√°s de 400 bomberos, entre ellos voluntarios, trabajan en sofocar el incendio. En Robor√© se ten√≠a reportes de incendio en la zona de Choch√≠s. El municipio ya perdi√≥ 105 mil hect√°reas por los focos de calor. En San Ignacio de Velasco los incendios contin√ļan y se priorizar√° la atenci√≥n del tri√°ngulo: Tierra Firme, San Mart√≠n y Tierra Hermosa, para que el fuego no toque el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, a 60 kil√≥metros del centro del municipio. ¬† DATOS Continuar√°n r√°fagas de viento hasta el lunes. Los pron√≥sticos del tiempo a√ļn prev√©n que los vientos de entre 60 y 90 km/h se mantengan hasta el lunes. Dos d√≠as con mayores picos de focos de calor. Los mayores picos de incendios se registraron el 17 y 18 de agosto con m√°s de 8 mil focos de calor. La cantidad de hect√°reas da√Īadas. Los incendios forestales han arrasado con m√°s de 1,7 millones de hect√°reas, entre ellas zonas forestales. ¬† ZAVALETA VE UN "JUEGO MACABRO" EN QUEMAS En una evaluaci√≥n el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo que los d√≠as m√°s cr√≠ticos fueron el 17 y 18 de agosto cuando se registraron 8 mil focos de calor.¬† Con la¬† movilizaci√≥n de 5.000 personas en 16 municipios se logr√≥ bajar a 1.000 incendios. El titular de Defensa inform√≥ que se detectaron dos causas para los incendios. La primera son los chaqueos descontrolados que realizan los agricultores y estancieros. Luego, est√°n los que denomina "saboteadores", porque los incendios se inician en sitios donde no hay agricultores ni gente. Dijo: "Es un juego macabro". Destac√≥ que no haya comunidades quemadas ni vidas de civiles perdidas directamente por las quemas, aunque s√≠ hay ocho casas destruidas, una comunidad desalojada y 16 municipios afectados. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario