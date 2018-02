Se firma contrato para construir centros de medicina nuclear

Fotografia: INVAP Agrandar la foto + Twittear La Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y la empresa argentina INVAP firmaron este viernes el contrato para la construcción de tres centros de medicina nuclear en Santa Cruz, La Paz y El Alto. El presidente Evo Morales emplazó a la constructora entregar la obra en 18 meses sin posibilidad de ampliar el plazo. Los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia tienen el propósito de contribuir al diagnóstico precoz y efectivo de diferentes enfermedades crónicas no transmisibles como las cancerígenas, cardíacas y neurológico a través de la aplicación de modernas técnicas para un mejor acceso de salud. Los hospitales estarán ubicados en el barrio Pampa de la Isla en la ciudad de Santa Cruz, Distrito 8 en la ciudad de El Alto y la zona de Achumani en La Paz. El costo de la inversión estimada es de 149 millones de dólares para luchar contra el cáncer a través del diagnóstico anticipado y la quimioterapia. Morales estuvo presente en la firma del contrato y resaltó el ítem de capacitación de 90 profesionales bolivianos en medicina nuclear, radio técnicos y enfermeras para los tres centros de salud. "Quiero decirles a los supervisores, fiscales y control social, no se acepta ninguna ampliación de tiempos. De verdad hemos aprendido eso; en algunas construcciones, la empresa constructora, no sé si es el término exacto, se lo compra al fiscal o al supervisor. Aquí no va a haber ampliación de tiempo ni más plata, quiero pedirle al embajador (Normando Álvarez) saber cumplir los compromisos que tenemos", manifestó. Morales pidió al embajador transmitir sus agradecimientos al presidente Mauricio Macri, pero también que la empresa cumpla el contrato para que en un año y medio, Santa Cruz tenga un centro de medicina nuclear. La ministra de Salud, Ariana Campero, estimó que en Bolivia existen 19.400 pacientes diagnosticados con cáncer, principalmente mujeres con cáncer uterino. El INVAP es una empresa estatal de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Es considerada la empresa más prestigiosa en América Latina, porque desde hace 40 años ha ganado renombre como diseñador y proveedor de sistemas para reactores nucleares, y provisión de reactores nucleares para investigación y producción de radioisótopos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario