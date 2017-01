Se sextuplicó la cantidad de agua pero no es suficiente

Fotografia: La Prensa Agrandar la foto + Twittear La cantidad de agua en los cuatro principales embalses en los que se acopia el líquido vital para su distribución entre La Paz y El Alto se sextuplicó gracias a las tareas de trasvase y a las recientes lluvias, pero dicho incremento no significa ni la mitad de la capacidad de acopio que existía antes de la crisis del agua. Al inicio de la crisis del agua la cantidad total de líquido que tenían esos embalses era de 500 mil metros cúbicos de agua, al presente llegan a 3.205.807 metros cúbicos de agua, informó el responsable de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Víctor Hugo Rico.

Esa información fue proporcionada ayer a la segunda mesa de diálogo "Crisis del agua", organizada por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), encuentro en el cual participó la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, pero, además, expertos invitados con carrera en diferentes áreas de la administración y uso del líquido vital y medios de comunicación convocados al evento.

Una parte del intercambio de ideas y opiniones que existió entre autoridades del Órgano Ejecutivo, expertos y periodistas abordó la necesidad de que el Gobierno informe de forma más periódica el estado de los embalses de agua, así como la calidad del ag ua que consumen los ciudadanos en todo el país.

De esa forma, Rico señaló que cuenta con toda la información pertinente sobre el estado de la provisión del agua para la ciudad de La Paz y El Alto, datos de los cuales se puede tener una periodicidad diaria, como ya ocurre con los reportes que se entrega a la ministra Moreira. Dichos informes detallan la altura máxima, altura de embalse a la fecha y volumen útil de almacenamiento de los embalses: Tuni Condoriri, Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota.



La autoridad máxima de la AAPS atribuyó el incremento del agua en los embalses a las lluvias, a escurrimientos naturales, pero también a los trasvases realizados por la emergencia.

Rico aseguró que las autoridades del sector no tienen descanso ni fines de semana, porque la labor de monitoreo y reporte de los niveles de agua forma parte del seguimiento a la contingencia denominada crisis del agua.

Como ahora la cantidad de agua se incrementó, el balance hídrico se realiza día por medio. Aclaró que de Incachaca no se está despachando agua a Pampahasi, y sí desde Hampaturi.

Sobre el agua de Milluni, estaba "delicada" la posibilidad de enviarla a Achachicala y por eso se tuvo que "echar mano" a unas lagunas para alimentar ese reservorio de agua.

La ministra Moreira complementó el informe de Rico al señalar que se elabora una propuesta para el "Control de seguridad de las represas" a nivel nacional, iniciativa normativa y luego operativa que debiera estar bajo el control de especialistas del sector.

Esa iniciativa será puesta a consideración de la presidencia para contar con el aval necesario que permita avanzar y concretar la mencionada propuesta.

Responsabilidades

Moreira una vez más dejó en claro que la crisis del agua no es responsabilidad de su autoridad, es decir, no se la puede atribuir al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA), porque esa institución del Estado no es "operadora" del líquido, sino gestionadora de políticas de Estado, programas y recursos financieros para el acceso al agua.

La ministra expuso información documental que hace referencia a que entre abril y mayo de 2016 solicitó información a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) sobre los planes de contingencia y sequía. Reportes que nunca llegaron a su despacho.

"Respondieron que la provisión de agua era suficiente, inclusive que habría un sobre exceso para El Alto, Achachicala y Pampahasi", recordó.

La autoridad y sus asesores reiteraron entonces que ese tipo de información y las acciones a tomar corresponden exclusivamente a los empresas operadoras de agua y no al MMyA.Para expertos y autoridades, Bolivia enfrenta la peor crisis por falta de agua registrada en 25 años. La escasez de agua potable afecta a cinco de los nueve departamentos del país.

En más de 90 barrios urbanos de La Paz se impuso el racionamiento.

Cuando explotó la crisis del agua, dos expertos señalaron cinco razones para la crisis del agua boliviana, Óscar Campanini, experto en recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el investigador Dirk Hoffmann.

En una entrevista con BBC Mundo, Campanini y Hoffmann indicaron que la primera razón es el cambio climático, los fenómenos naturales, el fenómeno de El Niño. En segundo lugar, "no se buscó más agua durante casi 20 años y la población se duplicó". En tercer lugar, mala gestión de las operadoras e intereses políticos. En cuarto lugar, los megaproyectos extractivos como la actividad minera que consume enormes cantidades de agua, además, la deforestación y tala de bosques para cultivos cerca de las cuencas. Finalmente, la escasa cultura ciudadana de ahorro.

Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables al calentamiento global de la Tierra.



Datossobre la capacidad de acopio Porcentajes Tuni Condoriri tiene hoy 48,51% de agua respecto a los 21,6 millones de litros de su capacidad total.

Incachaca tiene un 17,17% y su capacidad ideal es de 4,5 millones de metros cúbicos.

La represa de Hampaturi tiene 37,92% de su capacidad y la totalidad de capacidad es de 2.634.000 metros cúbicos. Ajuan Khota tiene 38,58 % y su capacidad es de cuatro millones de metros cúbicos.

El incremento apenas alcanzaría al 40% del nivel total sumado de todas esas represas y embalses.

