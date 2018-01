Sectores dan plazo para que Evo deje repostulación y abrogue el Código

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Los sectores movilizados contra el Código del Sistema Penal y la repostulación buscan que sus medidas de presión dejen de ser regionales y pasen al plano nacional. Una reunión de comités cívicos y organizaciones sociales, realizada ayer en Cochabamba, determinó dar un plazo hasta el 22 de enero al presidente Evo Morales para que abrogue el Código Penal y dar un paso al costado en su repostulación, caso contrario, advirtieron con una marcha a la ciudad de La Paz, un paro nacional con bloqueos y con iniciar procesos judiciales contra los legisladores que aprobaron la Ley 1005. En la reunión participaron el Comité Cívico pro Santa Cruz, de La Paz, El Alto, Pando, Tarija y uno de los comités cívicos de Cochabamba dirigido por Juan Flores, además de dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la FUL de la UMSS, colectivos ciudadanos y otras agrupaciones. Las conclusiones del evento señalan que Morales deberá renunciar a la repostulación y abrogar el Código en su discurso del 22 de enero. En tanto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto dirigida por Raúl Canaza dio plazo de cinco días para abrogar la polémica Ley 1005, de no hacerlo, esta organización irá a un paro de 48 horas y luego a uno de 72, hasta llegar al indefinido. Violencia en Beni Por otro lado, la jornada de paro cívico ayer en Trinidad se desarrolló con estallidos de violencia que dejaron tres heridos. El paro convocado por el Comité Cívico trinitario fue interrumpido en la mañana por mototaxistas y otras personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Cuatro enfrentamientos dejaron tres heridos: uno en la mano, otro con fractura en la pierna y otro con golpes en la cabeza, informó la red Erbol. Para la tarde las cosas se tranquilizaron y el paro fue contundente en la capital beniana. En tanto, en la ciudad de La Paz se vivió otro día de marchas y movilizaciones contra el Código Penal, aunque con menor intensidad que las de la anterior semana. En Cochabamba, los trabajadores de salud, que aún mantienen el paro pese al acuerdo con el Gobierno, bloquearon por unas horas la avenida Oquendo y Heroínas y el puente Cobija, mientras la Coordinadora por la Vida y la Defensa de los Derechos Democráticos alista una reunión con otras instituciones del país para este jueves, en la que definirá una línea de acción nacional contra el Código Penal y la repostulación. Asimismo, el Comité Cívico de Tarija convocó a un paro para este viernes, que según reportes de la prensa local será acatado por la mayor parte de los sectores públicos y privados. En tanto, en Santa Cruz, los médicos, que siguen en paro indefinido a pesar del acuerdo de su ente nacional, marcharon y bloquearon algunas vías. Trabajadores de la prensa se sumaron a la medida con una marcha por la libertad de expresión. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, convocó a los sectores de la sociedad a presentar sus propuestas de redacción del Código del Sistema Penal, para realizar los ajustes necesarios en el marco de la socialización de la norma que instruyó el presidente Evo Morales. Sobre el punto, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, afirmó que hay sectores que se movilizan contra el Código Penal sin haber leído el documento. La autoridad rechazó las movilizaciones que buscan la abrogación y aseguró que "se debe leer, comprender y, sobre la base de eso, tomar una determinación" sobre la norma. TORRELIO ADVIERTE CON PROCESOS A FLORES El presidente del otro sector del Comité Cívico, David Torrelio, dijo ayer que Juan Flores ya no representa a esta entidad y aseguró que comenzará procesos si sigue "usurpando" funciones que no le corresponden. Torrelio dijo que las elecciones de diciembre convocadas por el mismo Flores dieron como ganador a su frente, por lo que no queda discusión sobre su legitimidad. En contrapartida, Juan Flores aseguró que su gestión sigue vigente y que los próximos días sacará otra convocatoria porque la primera tuvo vicios de nulidad. Dijo que el sector de Torrelio sólo busca dividir las fuerzas cívicas y acusó al Gobierno de causar escisiones en el ente cívico con el objetivo de reducir su capacidad de movilización. Torrelio negó este extremo. SUSPENDEN REUNIÓN DE LA COB POR PRESIONES La Central Obrera Boliviana (COB) suspendió su ampliado nacional ayer en La Paz porque un grupo de organizaciones afiliadas interrumpió el hemiciclo de la zona de Miraflores cuando se desarrollaba el pleno. Según el dirigente Guido Mitma, estos grupos corresponden a trabajadores de luz, petroleros y mineros asalariados afines al Gobierno, que buscan desplazar a la dirigencia crítica al oficialismo que Mitma encabeza. El grupo encabezado por el minero Orlando Gutiérrez, cercano al MAS, desconoció a Mitma y conformó un comité interino que convocará a elecciones el 23 de enero. Esta vital reunión debía tocar la posición del sector respecto al Código Penal y la repostulación, y la agenda de movilizaciones para lograr estos pedidos junto al reciente conformado Comité de Defensa de la Democracia. OPINIONES "Exigimos al Presidente que respete el referendo del 21F, que abrogue el Código y desista de repostular". Fernando Cuéllar. Comité Cívico Santa Cruz "La derecha busca afectar la imagen del Presidente, pero estamos listos para afrontar y defender este proceso". Leonardo Loza. Dirigente cocalero "Hay injerencia del Gobierno, tomaron el ampliado los sectores que están de acuerdo al Código Penal como Conalcam". Guido Mitma. Dirigente de la COB "Las movilizaciones ciudadanas fueron contundentes y el Gobierno tiene que darse cuenta que el Código ya no puede ir". José María Leyes. Alcalde de Cochabamba GARCÍA: "A ESTOS RACISTAS LOS VAMOS A DERROTAR" El vicepresidente Álvaro García Linera convocó ayer a los campesinos y sectores afines al MAS a mantenerse en alerta y movilizarse para derrotar a los "racistas" que insultan al presidente Evo Morales y supuestamente pretenden volver a gobernar el país. "Hermanos, (quiero) decirles lo siguiente, a estos racistas y colonialistas no les tenemos miedo, que nos insulten, que nos escupan, (pero) los vamos a derrotar organizados, los vamos a derrotar movilizados, porque somos gente de la pelea, sólo pido a mis hermanos y hermanas mantenerse unidos, mantenerse alertas, mantenerse en emergencia, porque solamente derrotando a esos racistas vamos a poder darnos estabilidad", aseveró. MÉDICOS Y GOBIERNO LLEGAN A ACUERDO SOBRE DESCUENTOS Luego de una prolongada reunión entre autoridades del Gobierno y representantes de los diferentes sectores de salud ayer en La Paz, se acordó la remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de las planillas salariales correspondientes al mes de diciembre para el pago de los sueldos respectivos a los médicos y trabajadores de salud que acataron el paro de 47 días. El acuerdo incluye la reposición de días no trabajados. De acuerdo con el documento suscrito, se dispuso esta medida en razón a la falta de información por parte de los distintos Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para procesar las planillas con descuentos del mes de diciembre, de aquellos galenos que acataron la huelga. Sin embargo, el acuerdo establece que se trabajará un una fórmula que contemple la cuota de descuentos de acuerdo a normativa legal aplicable; adicionalmente dicha fórmula se podrá aplicar la compensación o reposición a los días no trabajados. "Los descuentos serán efectuados de acuerdo a los informes que se emitan en las comisiones sectoriales conformadas por colegios de profesionales en salud departamentales, sindicatos, Sedes y el Ministerio de Salud. Estas comisiones deberán realizar su trabajo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la suscripción del presente acuerdo", señala el documento. Asimismo, se deberá restablecer con total normalidad los servicios de salud en todo el país. La ministra de Salud, Ariana Campero, estuvo presente en la reunión después de varias semanas de ausencia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, liderizó el acto, que contó con la participación de la dirigencia médica nacional. ANÁLISIS Carlos Toranzo. Economista y analista "Movimientos tienen fuerza, pero no vocación de poder" Lo primero que surgió fue apoyo ciudadano, de jóvenes, mujeres, de gente que no necesariamente está organizada en sindicatos o en otro grupo, apoyo a las movilizaciones de los médicos. Pero, a medida en que la gente, las organizaciones, entendieron que el Código penaliza a la organización para reclamar derechos y la libertad de expresión y de esa forma coarta la democracia, entonces se movilizaron las organizaciones sociales. Conade, comités cívicos, gremiales, que tienen pedidos puntuales sobre el Código, pero en el marco de la defensa de la democracia y la No reelección de Morales y contra la profundización del autoritarismo. Los movimientos ciudadanos ganaron el referendo de 21F. Después, ellos fueron el puntal de la victoria en las elecciones judiciales (nulo y blanco). Tienen fuerza, pero no vocación de poder. Aunque no lo desean, precisan tener articulaciones con los partidos, solos no pueden ir demasiado lejos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario