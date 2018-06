Sedes sugiere declarar al cáncer problema de salud pública

Fotografia: El Día Agrandar la foto + Twittear Ante el latente conflicto por el hecho de que pacientes con cáncer se vean interrumpidos en sus tratamientos debido al cierre de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Freddy Valle, sugirió al Gobierno nacional declarar a esta enfermedad un problema de salud pública, para que los enfermos accedan a un tratamiento subvencionado. "El problema es económico (...) una solución es declarar al cáncer como problema de salud pública, (...) si es declarado problema de salud pública esta situación de cáncer tiene que ser subvencionada por el Gobierno nacional, en realidad todos los bolivianos tendremos que pagar a través de nuestros impuestos, son mecanismos económicos que se deben ver", expresó. Valle indicó que la Gobernación elaboró un plan de contingencia para encarar el delicado y sensible tema. Por el momento se gestiona la atención de los pacientes con cáncer en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO), la Caja Petrolera de Salud (CPS) y otros centros en Santa Cruz y Sucre. Lamentó que en su momento las autoridades competentes no hayan asumido el problema con seriedad, señaló que el equipo que funcionaba en la unidad de radioterapia data de la época de los años 50 y que fue donado al Hospital de Clínicas en el 2002, pero luego de 18 años de funcionamiento su ciclo de vida concluyó. "Estaba funcionando y hemos tratado de que funcione o que continúe funcionando pero el ciclo de vida de este equipo ha concluido y nosotros para no tener problemas de carácter técnico ni de salud se ha cerrado momentáneamente la Unidad de Radioterapia", manifestó Valle. El director del Sedes precisó que se espera tener una Unidad de Radioterapia reestructurada en seis meses, pero que los pacientes con cáncer podrán acceder a un tratamiento con el acelerador lineal en unos tres años, tiempo similar al transcurrido desde el compromiso de la adquisición del equipo por parte de las autoridades. Asimismo, Valle contradijo las declaraciones del ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, sobre un presupuesto de 450 millones de bolivianos que la Gobernación tendría para la dotación de equipos indicando que desconocen sobre ese monto y que inclusive planean realizar una campaña de recaudación de fondos el próximo 27 de julio. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario