Segip afirma que su base de datos es 'invulnerable'

Fotografia: Edwin Apaza/ Erbol El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Marco Cuba, aseguró que la base de datos que maneja esta entidad es "invulnerable". por lo cual llamó a la ciudadanía a la tranquilidad, después de la incertidumbre suscitada por las denuncias de manipulación de identidades para registro de militantes políticos. "La gente tiene que estar completamente tranquila, porque las bases de datos que administran la identidad de las personas está en el Segip, y esa base datos es invulnerable, infalsificable y no puede ser sujeta de desconfianza", dijo Cuba en el acto de inauguración de sus oficinas en el Mercado Campesino de El Alto. En las últimas horas surgieron bastantes denuncias de personas que aparecieron como militantes, lo cual hizo despertar dudas de cómo los partidos habían conseguido los datos para inscribirlos. Cuba aseveró que bajo ningún punto de vista el Segip pudo haber proporcionado esa información. Aseguró que la entidad no tiene ningún medio para compartir la base de datos o entregarla. Aclaró también que el Segip maneja la base de datos de identidad de los bolivianos que tienen su cédula, y que aquello no tiene nada que ver con los datos del Órgano Electoral. "La gente tiene que estar completamente tranquila, completamente segura de que su identidad y los datos registrados son seguros y no es son vulnerados, ni tocados absolutamente por otra institución", recalcó. COBERTURA EL ALTO: EDWIN APAZA / Erbol