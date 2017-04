Seguridad: Gobierno asume medidas para resguardar fronteras

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó ayer que se ordenó a la Policía el cierre de fronteras con Brasil y Paraguay como una de las medidas que el Gobierno asumió ayer para evitar el ingreso al país o "capturar" a los atracadores de la empresa paraguaya Prosegur. También están en agenda la convocatoria una reunión de "alto nivel" con los países involucrados y la creación de una Policía especializada en el resguardo de fronteras. "Se ordenó un respuesta inmediata a nuestra Policía con el cierre de fronteras y un patrullaje sostenible en los puntos de frontera internacional: Bolivia, Brasil y Paraguay", dijo Quiroga a los periodistas. Advirtió que "no se permitirá" que los delincuentes que actuaron en el atraco en Paraguay incursionen a territorio boliviano, porque son altamente peligrosos para la sociedad. Policía especial Quiroga también adelantó que, en los próximos días, oficializarán la creación de la Dirección Nacional de la Policía Fronteriza para ejercer un mayor control ante los últimos hechos delincuenciales suscitados en territorio boliviano y paraguayo. "Tendrá una labor importante y un trabajo conjunto y coordinado con la Policía Federal de Brasil", señaló Quiroga. El Viceministro dijo que esta nueva entidad policial tendrá una estructura propia, personal especializada, entre otras características, con la misión de vigilar y alertar el ingreso de personas dedicadas a la delincuencia. Agregó que, luego de conocer el atracó en Paraguay, se ha ordenado a la Policía patrullajes nocturnos y el cierre de las fronteras con Brasil y Paraguay. Reunión de alto nivel El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el lunes que gestiona reuniones de alto nivel con Brasil y Paraguay para enfrentar al crimen organizado, tras los actos violentos de las últimas semanas que involucraron a los tres países. "Por la recurrencia de atracos en la región con características parecidas, atribuidas a la banda irregular brasileña Primer Comando de la Capital (PPC), nosotros pedimos una reunión con las autoridades de Brasil y Paraguay", expresó Romero. El Ministro sugirió tomar decisiones en el nivel político. En Paraguay, 50 hombres armados robaron unos 8 millones de dólares (inicialmente dijeron que eran 40 millones). En Bolivia, días antes, otro grupo liderado por el brasileño Mariano Tardelli robó 700 mil dólares. DETIENEN A 3 MIEMBROS DE PELIGROSA BANDA BRASILEÑA Un operativo desarrollado el lunes por la Policía boliviana finalizó con la captura de dos hombres y una mujer en la ciudad de Cobija, Pando. Según las investigaciones, los aprehendidos tienen nacionalidad brasileña y son parte del Primer Comando de la Capital (PCC). El dato fue confirmado ayer por el comandante de la Policía boliviana, coronel Abel de la Barra, quien indicó que los aprehendidos están involucrados en una serie de actos delincuenciales perpetrados en aquella ciudad. "Lo sorprendente del caso es que se trataba de sujetos que pertenecen al PCC del Brasil. La Policía se mantiene alerta desarrollando los planes de operaciones que los vamos a hacer conocer para reforzar las fronteras", señaló de la Barra en contacto con los medios. La autoridad policial aseguró que la Policía mantiene un contacto constante con sus similares del Brasil y Paraguay, acción que le ha permitido estar alerta ante cualquier situación que tenga que ver con las acciones del PCC. "Tenemos en agenda reuniones con la Policía del Brasil, del Paraguay y ojalá pudiera participar la Policía de Argentina", dijo. Señaló que aún no ve la necesidad de reforzar los controles fronterizos con efectivos de las Fuerzas Armadas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario