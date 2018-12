Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Debido a la crecida de agua que se registra en el r√≠o Pilcomayo, a la altura de la comunidad de El Puente, el Servicio Nacional de Meteorolog√≠a e Hidrolog√≠a (Senamhi) emiti√≥ un comunicado de "alerta roja", luego que la misma gener√≥ una "cat√°strofe" en Santa Victoria Este de Salta Argentina. Seg√ļn el comunicado, en El Puente se alcanz√≥ ayer a las 9:51 horas un nivel de 4,70 metros, el mismo nivel de enero en 2018, que despu√©s provoc√≥ inundaciones en Santa Victoria, ciudad ubicada al otro lado de Pozo Hondo. Los reportes informativos dan cuenta que se espera que la riada del ciclo diciembre-enero-febrero llegue a Pozo Hondo y Misi√≥n La Paz (Argentina). Aqu√≠ la poblaci√≥n ya est√° en m√°xima alerta, tras dos d√≠as de "alerta naranja". En Pozo Hondo hasta la embocadura del canal paraguayo, aguas abajo, el agua tarda 12 horas. "Ac√° todav√≠a no lleg√≥, pero estamos ya en alerta", dijo Jaime Alberto de la comisi√≥n vecinal de Pozo Hondo. En Villa Montes, el r√≠o Pilcomayo alcanza un nivel de 2,15 metros (12:00 de Bolivia) y 4,41 metros en Misi√≥n La Paz-Pozo Hondo, a las 13:00 de nuestro pa√≠s. Por otro lado, en el lado boliviano, el Servicio Nacional de Meteorolog√≠a e Hidrolog√≠a (Senamhi) report√≥ ayer el desborde del r√≠o San Juan del Oro, debido a las intensas lluvias registrados desde el lunes en la ciudad de Tarija y en sus comunidades como es el municipio de Yunchar√°. As√≠ tambi√©n, se registra la crecida de varias quebradas de la zona, lo que provoca el da√Īo a varios cultivos agr√≠colas de comunidades aleda√Īas al sector, adem√°s, de algunos derrumbes. EMERGENCIA Los ind√≠genas del pueblo Weenhayek se mantienen en emergencia por la crecida de agua en el r√≠o Pilcomayo, por lo que se recomend√≥ a los ganaderos de la zona tener precauci√≥n y retirar sus animales a lugares elevados. En la v√≠spera, desde el Sistema de Alerta Pilcomayo-Gran Chaco (Proadapt), se inform√≥ que debido a la cantidad de lluvia en la cabecera de la Cuenca se deb√≠a tomar previsiones en Villa Montes. El director de la Oficina T√©cnica Nacional de los R√≠os Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), Rub√©n Vaca, inform√≥ que dispone de un equipo que sigue el comportamiento del cauce y remarc√≥ que por lo que ocurre en otros departamentos es necesario estar atentos a los grupos de reacci√≥n temprana, lo que motiv√≥ para que el Gobierno Municipal de Villa Montes siga de cerca mediante monitoreo el desarrollo de los acontecimientos. El asamble√≠sta por el pueblo Guaran√≠, Alberto Viorel, dijo que los dirigentes siguen de cerca la "alerta naranja" emitida. Manifest√≥ que hasta el cierre de esta edici√≥n no se ten√≠a un crecimiento considerable y las lluvias hab√≠an sido leves. Asimismo, indic√≥ que acorde a las costumbres del campo, se estaba verificando el comportamiento de las quebradas, que -indic√≥- son un par√°metro que se usa para saber si se vienen crecidas considerables. El capit√°n grande del pueblo Weenhayek, Mois√©s Sapiranda, inform√≥ que el medio principal por el cual se informan es la radio e indic√≥ que conocen lo que ha ocurrido en otros departamentos que est√°n m√°s al norte, de donde se tienen fotos y videos que dan cuenta que la crecida del r√≠o es un hecho. CRECIDAS HIST√ďRICAS La Oficina T√©cnica Nacional de los R√≠os Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB) inform√≥ que los desbordes m√°s grandes del r√≠o Pilcomayo se dan cada 5 a 10 a√Īos, siendo el de mayor magnitud del a√Īo 1997, que tuvo un nivel de 7,8 metros. Asimismo, se tiene que la √ļltima crecida de magnitud del r√≠o fue en el a√Īo 2002 con un nivel de 7 metros. En la alerta emitida se tiene que hasta el lunes el nivel superaba los 5 metros. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario