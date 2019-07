Sentencian a Montenegro, pero no lo extraditan a Brasil

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Despu√©s de un juicio abreviado, en el que ambas partes estuvieron de acuerdo, la jueza Marianela Salazar sentenci√≥ ayer al narcotraficante Pedro Montenegro Paz a seis a√Īos de c√°rcel por el delito de falsedad. Este fallo lo salva de ser extraditado a Brasil, como ya estaba previsto. Montenegro se declar√≥ culpable de los delitos de falsedad y uso de instrumento falsificado al adulterar sus documentos de identidad con el nombre de Pedro Hoffman Sainz. Sin embargo, la Fiscal√≠a le abri√≥ otros dos procesos m√°s, uno por legitimaci√≥n de ganancias il√≠citas y el otro por narcotr√°fico, pero en este caso no emite hasta la fecha ¬†la imputaci√≥n correspondiente. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que Montenegro no podr√° ser trasladado a Brasil mientras no cumpla la condena en Bolivia. "A partir de tener conocimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el se√Īor Montenegro, el Ministerio P√ļblico se va a pronunciar sobre la procedencia de la extradici√≥n con efecto diferible, es decir que luego de que cumpla la condena que fue impuesta al se√Īor Montenegro se debe dar curso a la extradici√≥n". El detenido ten√≠a una orden de captura de Brasil desde 2015 por el delito de tr√°fico de drogas, luego de que en el pa√≠s vecino se ¬†desarticulara una banda criminal que transportaba coca√≠na a Europa. El boliviano era parte de esa organizaci√≥n, pero escap√≥ a Bolivia. En mayo de este a√Īo su nombre sali√≥ a la luz despu√©s del esc√°ndalo en el que lo vinculaban con jefes policiales en el delito de narcotr√°fico. Finalmente, el 11 de mayo se entreg√≥ a la Polic√≠a y desde esa fecha guarda detenci√≥n preventiva en la c√°rcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz. A finales de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibi√≥ la solicitud oficial de Brasil para que Montenegro sea extraditado. El presidente de esa entidad, Jos√© Antonio Revilla, dijo que lo que correspond√≠a era agilizar el pedido. Sin embargo, ahora la situaci√≥n cambia. De acuerdo con los diferentes tratados de extradici√≥n, Montenegro no puede ser llevado a Brasil porque all√° no fue sentenciado todav√≠a. Es decir, que para ser procesado por narcotr√°fico en Brasil ¬†primero deber√° cumplir su condena en Bolivia por el delito menor por el que se someti√≥ a juicio abreviado. El abogado de Montenegro, Ariel G√≥ngora, coincidi√≥ con Lanchipa. "Existe una sentencia ejecutoriada y ordenada por una jueza, la cual (se√Īala que) debe guardar detenci√≥n en el centro de rehabilitaci√≥n de Palmasola, y no podr√° ser extraditado, a pesar de que como ciudadano boliviano √©l tampoco pod√≠a ser extraditado", asegur√≥. En Brasil el ciudadano boliviano es buscado por ser integrante de una red de narcos. Las autoridades tienen indicios de culpabilidad y por eso esperaban su extradici√≥n para someterlo a un proceso penal. Todo lo contrario ocurre en Bolivia, el fiscal del caso, Luis Enrique Rodr√≠guez, manifest√≥ en dos oportunidades que se ¬†busca ¬†evidencias contra Montenegro por el delito de narcotr√°fico, pero hasta la fecha no hay imputaci√≥n. En m√°s de dos meses de investigaci√≥n, la Fiscal√≠a logr√≥ establecer que m√°s de una decena de inmuebles estaban a su nombre en la capital cruce√Īa, entre ellos una mansi√≥n en el barrio residencial Las Palmas, una estancia, un edificio y veh√≠culos. No obstante, en ese tiempo la Fiscal√≠a no dio con evidencias contra Montenegro por tr√°fico de sustancias controladas, hecho que lo tiene lejos del proceso. Monasterio: Ya hab√≠a ¬†negociaci√≥n El diputado opositor y quien realiza investigaciones sobre el narcotr√°fico en Bolivia ¬†Tom√°s Monasterio ¬†afirm√≥ que el fallo de la justicia contra Montenegro es una muestra de un "concubinato" entre el Gobierno y el narcotr√°fico. "Lo dijimos desde el primer momento, desde que hubo esa entrega (de Montenegro a la Polic√≠a) tan bien montada ¬†ya hab√≠a una negociaci√≥n desde un inicio para que esta persona no afronte la justicia en Brasil", asegur√≥ el diputado. Lament√≥ la conducta "complaciente, servil y funcional" ¬†del aparato estatal. "Esta sentencia hace entender que hoy el Gobierno protege a los narcotraficantes, es un antecedente absolutamente nefasto para la justicia en nuestro pa√≠s y la imagen de Bolivia ante el mundo", manifest√≥. El fiscal general, Juan Lanchipa, señaló que el Ministerio Público realizó un trabajo de investigación exhaustivo para establecer que Montenegro alteró sus documentos de identidad, mediante la partida de nacimiento. Dijo que esa pesquisa llegó a su fin con el proceso abreviado.