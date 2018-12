Sernap rezonificó Reserva de Tariquía

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El Servicio Nacional de √Āreas Protegidas (Sernap) rezonific√≥ la Reserva Nacional de Flora y Fauna (RNFF) Tariqu√≠a del departamento de Tarija para permitir la actividad petrolera en la zona n√ļcleo del √Ārea Protegida que habr√≠a dejado de serlo desde el a√Īo 2014, seg√ļn una resoluci√≥n administrativa que reci√©n fue conocida por las comunidades afectadas. La informaci√≥n fue proporcionada por el investigador especializado en extractivismo del Centro de Documentaci√≥n e Informaci√≥n Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, quien se√Īal√≥ que ante el duro cuestionamiento de las comunidades sobre la aprobaci√≥n de proyectos de exploraci√≥n y explotaci√≥n hidrocarbur√≠fera, YPFB Chaco sali√≥ al paso. EL DIARIO tom√≥ contacto ayer con la oficina del Sernap en la sede de Gobierno para consultar sobre esta situaci√≥n al Director de Planificaci√≥n Rafael Laura, quien fue informado sobre este requerimiento. Lamentablemente hasta el cierre de la edici√≥n no hubo respuesta de la citada autoridad. ZONA N√öCLEO "YPFB Chaco S.A. se√Īala que su proyecto de perforaci√≥n de pozos no afectar√° la zona n√ļcleo de Tariquia porque desde el 2014, mediante resoluci√≥n administrativa 159/2014 del Sernap se aprob√≥ un nuevo plan de manejo en la RNFF Tariqu√≠a", se√Īal√≥ el especialista. Observ√≥ que este plan era desconocido por las comunidades y por la gente que vive en la reserva y que est√° avalando y permitiendo el ingreso de las petroleras. "Lastimosamente nunca quieren hacer p√ļblico ese nuevo plan de manejo, ni tampoco explicar las razones de porqu√© redujeron, desplazaron, modificaron la zona n√ļcleo o intangible del Tariqu√≠a", asever√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario