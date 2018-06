'Si demuestran que la plata alcanza, levantamos medidas'

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Estudiantes y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) arribaron este jueves a la ciudad de La Paz, tras cumplir una marcha de 4 días desde la población de Patacamaya distante, a 100 kilómetros de la Sede de Gobierno, exigiendo mayor presupuesto a los 70 millones de bolivianos asignados de manera unilateral por el Ministerio de Economía. Desde la cabeza de la marcha, el rector Ricardo Nogales pidió al gobierno "por favor fijar, día y hora" para sentarse a dialogar porque no están de acuerdo con el monto aprobado, sino que requieren 152 millones de bolivianos para cerrar la gestión. Indicó que incluso ese monto no es sostenible en el transcurso del tiempo. Sin embargo dijo que no son exigentes ni radicales sino que esperan que el gobierno les demuestre si el presupuesto asignado alcanza para cerrar la gestión. "Si demuestran que esa plata alcanza inmediatamente levantamos las medidas de presión, pero mientras no ocurra ello, no podemos hacer eso", aseguró. El conflicto con la UPEA ingresa a la séptima semana, el mismo tiempo que la universidad alteña se encuentra paralizada sin obtener atención, básicamente por presupuesto y exigiendo la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, aunque sin tener respaldo del resto de las universidades. Dijo que no aceptan un diálogo condicionado que ha solicitado el gobierno, porque hay un mandato del comité de movilizaciones que decidió continuar con las medidas de presión. Nogales ratificó la disposición de someterse a los actos de fiscalización sobre el manejo de los recursos que recibe de parte del Estado e invitó a los periodistas a que cuando deseen, puedan acceder a la documentación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario