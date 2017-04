Sindicato de Sabsa: funcionario que suplantó a ministro era personal de confianza

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Desde el sindicato de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), se indicó que el exfuncionario, Freddy Figueredo, denunciado por actuar con un título falso y suplantar al ministro de Justicia, Héctor Arce, fue personal de confianza de Gerencia. Los trabajadores de esta entidad anunciaron una investigación para conocer los criterios en la contratación del acusado y qué vínculos tiene dentro de la empresa. De acuerdo a la planilla de Sabsa, Freddy Figueredo, percibía un salario básico de 6.818 bolivianos con el ítem de abogado. "Este trabajador ha sido contratado supuestamente el 10 de enero de 2017, pero nosotros no participamos porque es personal de confianza dentro de la empresa, por eso no participamos (en su selección). Supuestamente por la fecha que tiene, el gerente general era Elmer Pozo, quien supuestamente lo contrató, pero ahora está Mauricio Rojas", informó el secretario general de Sabsa, Alfredo Chávez. "Estamos enviando notas (a Gerencia) para ofrecer toda la ayuda para que se investigue a este señor y que se investigue qué vínculos que ha tenido en Sabsa y cómo ha sido contratado, y si ha sido invitado, quién lo traído", agregó. Chávez recordó que la dirigencia planteó la institucionalización de Sabsa para lo cual sugirió tomar exámenes de competencia externas e internas a los postulantes, y que de acuerdo a un convenio con gerencia, el sindicato debía darle seguimiento a los procesos de contratación a fin de velar por su transparencia. "Como empresa los trabajadores hemos impulsado la nacionalización para que haya una administración transparente que sea manejada por los bolivianos (...). Como trabajadores queremos manifestar que los sindicatos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz no participamos de la contratación de este tipo de personal de confianza de la empresa", recalcó. Denuncia El ministro de Justicia, Héctor Arce, en conferencia de prensa desde Santa Cruz denunció ayer que Figueredo actuaba suplantando su identidad y a nombre del presidente Evo Morales, buscaba obtener una serie de influencias, privilegios y ventajas ilegítimas. "Esta persona, suplantando la identidad del Ministro de Justicia y actuando supuestamente a nombre del presidente Morales, ha manipulado a diferentes altas autoridades, ha manipulado para obtener cargos, ha manipulado para torcer la acción de la justicia en algunos casos y ha manipulado en beneficio personal y de otros", dijo Arce. La autoridad explicó que esta persona actuaba a través de un número de WhatsApp para tomar contacto con diversas autoridades y el pasado sábado fue detenido, después de que las primeras investigaciones determinaron los ilícitos en los que incurrió. Freddy Figueredo es acusado por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y contribuciones y ventajas ilegítimas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario