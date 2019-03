Sismo de 6,8 en PotosÃ­ se siente en La Paz y Cochabamba

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Un fuerte sismo, con epicentro¬†en el departamento de Potos√≠, m√°s precisamente en la provincia Gral. Bilbao, se registr√≥ aproximadamente a las 1:03¬†de este viernes. Seg√ļn el reporte del Observatorio Nacional de San Calixto, el movimiento¬†fue de¬†6,8 en la escala de Richter¬†y a 399.5 kil√≥metros de profundidad. Preliminarmente, el¬†Servicio Geol√≥gico de¬†Estados Unidos, informaba que la¬†magnitud del movimiento tel√ļrico¬†fue de 6.3 y se registr√≥ en la localidad de Cliza, situada a 37 kil√≥metros de la capital cochabambina. Seg√ļn publicaciones¬†de usuarios de redes sociales, en la sede de Gobierno tambi√©n se sinti√≥ con intensidad. No se conoce de personas que hayan advertido alg√ļn movimiento en el departamento de Santa Cruz. "La intensidad producida por este sismo es de III MM en la escala de Mercalli Modificada. Sin embargo no hay reportes de da√Īos personales, ni materiales", dice el reporte del Observatorio. Datos de agencias internacionales indican que el temblor tambi√©n se sinti√≥ en Chile y Per√ļ. De acuerdo con testimonios, el temblor dur√≥ aproximadamente unos 10 segundos. Algunas personas reportaron que se movieron objetos en sus domicilios. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario