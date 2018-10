Sólo la buena fe guía al SIN en el control del régimen simplificado

Fotografia: P谩gina Siete Agrandar la foto + Twittear El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no cuenta con herramientas para fiscalizar a los contribuyentes que se acogen al r茅gimen simplificado y s贸lo puede fiarse de su buena fe, seg煤n expertos. La semana pasada, el presidente, Evo Morales, promulg贸 el Decreto Supremo 3698 que amplia el capital m谩ximo para ser parte de este r茅gimen especial impositivo de 37.000 bolivianos a 60.000 bolivianos. Al lanzar la norma, el ministro de Econom铆a, Mario Guill茅n, indic贸 que a trav茅s de 茅sta se podr谩 realizar un mejor control de las personas que se camuflan en el r茅gimen simplificado para evitar pagar impuestos. "Existen grandes empresarios que se camuflan en el r茅gimen simplificado con el objetivo de pagar menos impuestos. Con esta medida, se identificar谩n a estas empresas para que pasen a formar el r茅gimen tributario general", remarc贸 la autoridad. Seg煤n los expertos no hay una manera real de realizar este control, ya que los contribuyentes que pertenecen a esta categor铆a s贸lo deben presentar una declaraci贸n jurada para certificar el nivel de su capital. "Impuestos no cuenta con las herramientas ni el personal para fiscalizar a las personas que est谩n en el r茅gimen simplificado. No hay manera de comprobar que estas personas tengan un capital de 60.000 bolivianos o si tienen m谩s, porque los comerciantes s贸lo tienen que presentar una declaraci贸n jurada al respecto", explic贸 un analista en materia tributaria que prefiri贸 mantener su nombre en reserva. Seg煤n el experto, el SIN, a pesar de tener el poder de fiscalizar a los contribuyentes a esta modalidad de tributaci贸n, no lo ha hecho, ya que carece de la capacidad administrativa, por lo que debe fiarse de las declaraciones juradas que estos contribuyentes presentan. Agreg贸 que la 煤nica manera en la que el SIN puede fiscalizar a estos contribuyentes es a trav茅s del control cruzado con otras dependencias o la denuncia. "Si la Aduana Nacional descubre movimientos irregulares de mercanc铆a de un contribuyente de esta categor铆a puede dar la alarma al SIN y esta instancia puede fiscalizar al contribuyente, de la misma manera si alguien lo denuncia expl铆citamente, pero esos casos son raros", puntualiz贸. El analista econ贸mico Alberto Bonadona remarc贸 que cada persona que est谩 en el r茅gimen simplificado define de manera muy vaga el capital con el que cuenta y las ventas que realiza, pero al no dar factura es dif铆cil para el SIN conocer a ciencia cierta si esta informaci贸n es ver铆dica. "No hay un control posible por parte de impuestos, y esto se viene dando desde hace mucho tiempo, el Decreto lo 煤nico que hace es ampliar tope de capital que los contribuyentes de esta categor铆a pueden tener", remarc贸. El director de la Fundaci贸n Milenio, Henry Oporto, opin贸 que la ampliaci贸n del capital, s贸lo responde a una premisa de naturaleza pol铆tica y electoral. "Esto s贸lo va a engrosar el r茅gimen simplificado y que contribuyentes que deber铆an estar en el r茅gimen (general) se camuflen para evadir impuestos. Yo vislumbro que en lugar de mejorar ingresos se deteriorar谩n y en lugar de impulsar cultura tributaria va a significar una invitaci贸n a la evasi贸n", observ贸. Otro experto que tambi茅n prefiri贸 no dar su nombre se帽al贸 que el Decreto 3698 es una norma incompleta, no establece controles para que se pueda confirmar lo que los gremiales digan en la declaraci贸n jurada. "Lo 煤nico que hace esta norma es tratar de ampliar el universo de los contribuyentes, pero no designa niveles de control. El procedimiento, en ning煤n lugar establece un mecanismo al margen de la declaraci贸n jurada con el que se pueda verificar la realidad de la operaci贸n y del inventario", explic贸. Coincidi贸 que el SIN tiene la potestad de realizar controles, pero no hay herramientas. "La fiscalizaci贸n se ha vuelto muy complicada, hubiera sido ideal que para ingresar en este r茅gimen te pidan un inventario que est茅 certificado por alguien y que haya cierto nivel de validaci贸n, pero eso no est谩 incluido en la norma", remarc贸 Historia del r茅gimen especial transitorio Nacimiento El r茅gimen simplificado fue instituido mediante el Decreto Supremo 24484 de 29 de enero de 1997 para que puedan tributar peque帽os contribuyentes de los sectores de comercio minorista, artesan铆a, vivanderos. Sin embargo, desde su creaci贸n sectores empresariales observan que grandes comerciantes se camuflan en este esquema para evadir impuestos.

El r茅gimen simplificado fue instituido mediante el Decreto Supremo 24484 de 29 de enero de 1997 para que puedan tributar peque帽os contribuyentes de los sectores de comercio minorista, artesan铆a, vivanderos. Sin embargo, desde su creaci贸n sectores empresariales observan que grandes comerciantes se camuflan en este esquema para evadir impuestos. Grupos El primero de 12.001 a 15.000 bolivianos de capital que cancelar谩 47 bolivianos cada dos meses; el segundo de 15.001 a 18.700 bolivianos paga 90 bolivianos; el tercero de 18.701 a 23.500 bolivianos paga 147 bolivianos; el cuarto de 23.501 a 29.500 bolivianos paga 158 bolivianos; el quinto de 29.501 a 37.000 bolivianos cancela 200 bolivianos y el de 37.001 a 60.000 bolivianos paga 350. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario