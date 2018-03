Suspenden y procesan por extorsión al fiscal del caso Banco Unión

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el fiscal Erlán Almanza fue suspendido de su cargo y que se le inició un proceso penal y disciplinario tras ser acusado de extorsionar a implicados en el caso del millonario desfalco del estatal Banco Unión. "Hoy (ayer) hemos hecho la apertura de un proceso disciplinario contra de este fiscal. Queda suspendido a partir del mediodía sin goce de haberes para que él pueda asumir su defensa y se abran los procesos penales correspondientes a las denuncias que han llegado al Ministerio Público", indicó Guerrero. Asimismo, la autoridad señaló que la comisión de fiscales que investigaba este caso también fue suspendida y que será reemplazada en las próximas horas. Almanza fue acusado por dos casos: el primero fue hecho por Juan Pari, quien denunció e interpuso una demanda penal contra el fiscal, al que acusó de extorsionarlo con un automóvil. El otro caso fue denunciado por Alexis D. C., otro implicado en este caso, quien indicó que Almanza le pidió 20 mil dólares a cambio de favorecerle con la cesación a su detención preventiva. Alexis también declaró que el fiscal Almanza le pidió que convenza a Juan Pari para que entregue dinero indicándole que sacaría también de la cárcel a su novia (Luciana Cagnola) y frenaría la aprehensión de su padre (Secundino Pari). En esta demanda, Alexis vincula a Almanza con Juan Carlos Gott (encarcelado por caso Banco Unión) y el abogado Edwin S. G. Ambas denuncias fueron desmentidas por Almanza, que negó las acusaciones y dijo que presentaría pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, no presentó los descargos que anunció y fue suspendido de sus funciones por ambas denuncias. Por su parte, la ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Lenny Valdivia, dijo que espera que el Ministerio Público asuma acciones y aclare la veracidad de las sindicaciones de Pari contra el fiscal Almanza. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario