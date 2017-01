TCP: Dos magistrados asumiran consecuencias de caso preaviso

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, advirtió este jueves que sus colegas magistrados Ruddy Flores y Neldy Andrade deberán asumir consecuencias jurídicas, debido a que emitieron en fallo en que se ignoró la jurisprudencia respecto al preaviso de despido laboral. Flores y Andrade emitieron la sentencia 907/2016 en que ratificaron la legalidad de un preaviso otorgado por la empresa Petrobrás a una trabajadora, cuya madre tiene discapacidad. La dirigencia de los trabajadores a nivel nacional reclamó por dicho fallo que a su criterio vulnera una sentencia anterior (1262 /2013) mediante la cual se le dio la potestad al empleado de rechazar la carta de preaviso y continuar en su fuente laboral. El presidente del TCP aseveró que los magistrados Flores y Andrade se apartaron de la jurisprudencia marcada en la sentencia 1262/2013, pero no se puede modificar el fallo con el cual se perjudicó a la trabajadora de Petrobrás. Valencia aseguró que la cuestionada sentencia 907/2016 quedó como un caso aislado, puesto que la Sala Plena del TCP se reunió y acordó que la sentencia 1262/2013 continúa como referencia jurisprudencial. "El fallo de la sentencia 907 viene ser un caso aislado, a raíz de cual los magistrados quienes firman, el doctor Ruddy Flores y la doctora Neldy Andrade, tendrán que asumir las consecuencias jurídicas que correspondan por cuanto se apartaron de un entendimiento sólido y vinculante que tenía el Tribunal Constitucional y que no ha variado", dijo. Demanda de inconstitucionalidad Valencia informó también que ya admitió el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo contra el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que dispone el preaviso. Indicó que por ser un caso de interés nacional el TCP apresuraría la resolución Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario