TIPNIS: muestran fotografías de supuesta edificación de puentes

Fotografia: Fernando Vargas / Página Siete Agrandar la foto + Material para el puente en el tramo II de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Twittear Dirigentes indígenas exhibieron fotografías de la construcción de puentes que el Gobierno supuestamente está edificando en lo que sería el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En las fotografías -según los originarios- se ve el avance de obras dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El dirigente indígena Pedro Moye y Fernando Vargas, expresidente de la Subcentral del TIPNIS, explicaron que el primer puente que se construye se ubica en el río Isiboro, que está a 20 minutos de la población de Isinuta. El mismo medirá 250 metros de largo.

Otro de los puentes se ubica en Sazama, sector conocido como Cesarzamita, en la comunidad de Mayu Pata. El mismo está a casi 30 kilómetros de distancia de donde está la mayor cantidad de comunidades indígenas del TIPNIS.

Los dirigentes aseguraron que la construcción de los puentes vulnera la Ley 180 -que declara la intangibilidad del TIPNIS-, debido a que prohíbe la ejecución de obras viales en el territorio originario.

En septiembre de 2016, durante el acto de inauguración de la carretera Villa Tunari-Isinuta, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, anticipó que la construcción de los puentes no afecta a la Ley de Intangibilidad porque son obras de reposición.

Al respecto, Vargas denunció que el Gobierno "no está realizando ninguna reposición, pues por esas zonas no existen puentes ni de troncos"; y consideró, además, que el principal objetivo de las edificaciones "es avanzar de a poco".

Por su lado, Moye indicó que el Gobierno "ingresa" al territorio "con mentiras", pues "a los indígenas les dice: 'Estos puentes les ayudará en época de lluvias', cuando es un pretexto nomás". El miércoles, el presidente Evo Morales, en conferencia de prensa, advirtió que "tarde o temprano" se construirá la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, atravesando el TIPNIS; y que quienes se oponen son pequeños grupos.

El Primer Mandatario aseguró que existe consenso con todas las organizaciones indígenas -las centrales como el Sécure, TIPNIS, Conisur- para anular la intangibilidad del territorio originario que garantiza la Ley 180.

A inicio de julio, dirigentes indígenas y tres diputados del MAS presentaron un proyecto de ley para anular la intangibilidad del TIPNIS, para aprovechar los recursos naturales con participación de privados.

Ante esa intención, los dirigentes originarios conformaron comisiones y ayer se reunieron en Cochabamba, donde denunciaron ante organizaciones ciudadanas y universidades la pretensión del Gobierno. Para la próxima semana tienen previsto llegar a La Paz para pedir apoyo en defensa del TIPNIS.