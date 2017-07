TSE: Ocho municipios aprobaron cartas orgánicas y seis la rechazaron

Fotografia: TSE Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral, a través del sistema de conteo rápido, dio a conocer la noche de este domingo los resultados preliminares del referendo donde ocho municipios aprobaron sus propuestas de cartas orgánicas, mientras que seis rechazaron. En el departamento de Chuquisaca, el municipio de Huacaya dijo no en un 58,6%, frente al 41.4% del Sí; en Macharetí, el 51.3% dijo Si ante el 48.7% del No. En La Paz, Achocalla aprobaron con un 57.3% y 41.7% del No; Laja votó por el No en un 58.2% y 41.8% de Si; Alto Beni dijo Sí en un 53.2% y el 46.8% No, mientras que el municipio de Coroico rechazó con un 61.4% frente al 38.5% del Si. En Cochabamba, Sicaya le dijo Si en un 65.4% y No en un 34.6%; Puerto Villarroel le dijo No con un 56.5% frente a un 43.5% del Sí; y en Shinahota, la votación del SI recibió un 62.5% frente al 37.5% del Sí. En Oruro, el único municipio que fue a las urnas fue Antequera que le dijo No en un 57% frente al 43% del No. En Potosí, el municipio de Puna (C.Villa Talavera) le dijo No con un 76.5% frente al 23.5% del Si, y en Tarija Uriondo le dijo Si con el 71.9% frente al 28.1% del No. En Santa Cruz, Vallegrande le di Si con el 67.4% frente al 32.6% del No y Postrervalle aprobó con un el 71.2 de los votos, frente al 28,2% del No. En una evaluación de la jornada, la presidenta del Tribunal Katia Uriona, dijo desde Tarija que de acuerdo al reporte de la Policía no existen contravenciones graves al auto de buen gobierno, excepto la detección de algunas movilidades que estaban circulando sin permiso. "Entonces podemos evaluar que tenemos una jornada tranquila se ha conseguido que se inauguren todas las mesas en la hora prevista", declaró la autoridad electoral al destacar un 71% de participación ciudadaana.. El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que aquellos municipios que hayan aprobado sus cartas orgánicas, una ver promulgadas podrán gobernarse en base a esa disposición, y los que rechazaron, podrán utilizar cono norma supletoria la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario