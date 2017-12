TSE analizará si solicitará aclaración al TCP

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, dijo que los vocales analizarán en sala plena si solicitan o no una aclaración al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la sentencia que permite a reelección indefinida de Evo Morales y el carácter vinculante de los resultados del 21 de febrero. "Ahora estamos abocados a las elecciones (...). En ese sentido, cualquier otro tema será analizado en sala plena una vez que esté concluido este proceso. En este momento, el desempeño del Órgano Electoral está abocado a cumplir con la estructura de estas elecciones", declaró la autoridad cuando fue consultada sobre su propuesta de solicitar una aclaración al TCP. La anterior semana, Uriona manifestó que la sala plena del TSE analiza el alcance del fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita al presidente Evo Morales y otras autoridades municipales y departamentales a una reelección indefinida, aunque de manera personal dijo que, "será importante solicitar una aclaración al Tribunal Constitucional respecto a la referendo 2016 y su carácter vinculante". Sostuvo que su posición personal surge en función al contexto electoral y a la emisión del fallo del Tribunal Constitucional. El fin de semana, varias autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron que el TSE no tienen competencia para realizar esas solicitudes. Sobre los fallecidos Asimismo, el vocal del TSE, Antonio Costas se refirió a las denuncias de los dos casos de personas fallecidas que aparecieron como habilitados para votar en urnas durante el proceso eleccionario del fin de semana. Responsabilizó a los familiares de éstos por no actualizar determinados trámites que certifiquen la defunción.

"En primer lugar, uno de ellos está completamente determinado, pero el certificado de defunción no incluye el documento de identidad, por lo tanto no tenemos la fecha de fallecimiento, es el caso de un señor que falleció en Perú. Los familiares tampoco al momento de hacer la solicitud de defunción regularizaron los datos. Vamos a hacer seguimiento, de los familiares", afirmó. Sobre el segundo caso, Costas afirmó que los familiares tampoco actualizaron los datos de esta persona ni el certificado de defunción correspondiente. "Nosotros hacemos un seguimiento riguroso de los fallecidos y de los familiares. La validación se hace a través de un proceso de reconocimiento biométrico", aclaró. Durante el proceso de elecciones judiciales, se denunció mediante redes sociales que Demetrio Portanda un anciano que falleció hace años figuraba entre los electores de la mesa 8 de Pocoata, Potosí. También se informó que Ronald Urgel Paz, fallecido en 2011 también aparecía como elector habilitado.

Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario