TSE habilita candidatura de Evo y Álvaro contra el voto del 21F

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilit√≥ anoche en una sorpresiva y acelerada sesi√≥n al presidente Evo Morales y al vicepresidente √Ālvaro Garc√≠a Linera para las elecciones primarias de 2019, anulando de ese modo los resultados del referendo del 21F y poniendo al pa√≠s en un complicado contexto por la movilizaciones que se avecinan. La decisi√≥n fue anunciada por la presidenta del TSE, Mar√≠a Eugenia Choque, en una conferencia de prensa que fue convocada a √ļltimo momento. Choque, acompa√Īada de toda la Sala Plena, ley√≥ al Resoluci√≥n 645/18, con la lista de candidatos habilitados, entre los que mencion√≥ a Morales y Garc√≠a. La conferencia fue trasladada a la ex Corte Nacional Electoral, en la zona de San Jorge de La Paz, para evitar la protesta de las vigilias ciudadanas asentadas en la plaza Abaroa. Los vocales evitaron responder preguntas y aseguraron que hoy se publicar√° la resoluci√≥n √≠ntegra. Luego, se conoci√≥ que el vicepresidente Antonio Costas y la vocal Dunia Sand√≥val votaron en contra de la resoluci√≥n que habilit√≥ a los actuales mandatarios. Por tanto, los vocales Idelfonso Mamani, Lucy Cruz, Lidia Iriarte y la presidenta Mar√≠a Choque fueron los que votaron a favor de la resoluci√≥n. Un contingente de la Polic√≠a se apost√≥ alrededor de esa oficina para evitar que los colectivos interrumpan con protestas. La decisi√≥n del TSE se dio en momentos en que tres marchas en defensa del 21F se acercaban a La Paz, desde Konani, Chaparina y Chulumani, y se aprestaban a llegar a la Sede de Gobierno para este jueves. En un breve contacto con Los Tiempos, la vocal Sand√≥val explic√≥ su disidencia porque la habilitaci√≥n de Evo-√Ālvaro va contra el referendo del 21F, que ella misma administr√≥. "He presentado mi voto disidente porque he sido parte de la administraci√≥n del referendo constitucional 2016 que entra en confrontaci√≥n con el fallo del Tribunal (Constitucional). Jur√≠dicamente, las dos normas se contradicen, pero en conciencia respeto que el pueblo delibere y gobierne. La soberan√≠a reside en el pueblo", manifest√≥. El vicepresidente Costas, tambi√©n en un corto mensaje, confirm√≥ su disidencia y desminti√≥ que haya presentado su renuncia. "Debemos seguir trabajando, defendiendo la instituci√≥n y la democracia", asever√≥. El TSE hizo p√ļblica su decisi√≥n tres d√≠as antes de lo previsto. Seg√ļn el calendario electoral, y el mismo vicepresidente del TSE, la lista de habilitados deb√≠a salir el 8 de diciembre. Se supo que las protestas y el paro nacional del 6 de diciembre "obligaron" a los vocales a adelantar su resoluci√≥n. Sin embargo, varios hechos en los d√≠as previos ya dieron la alerta. Por ejemplo, la renuncia de cinco funcionarios clave, entre ellos el director nacional jur√≠dico, Jorge Fuentes; la secretaria de c√°mara, Lizet Semp√©rtegui, y el director nacional de administraci√≥n, Guillermo Holters, quienes ten√≠an diferentes responsabilidades en la elaboraci√≥n del informe del TSE sobre los candidatos. Ayer en la tarde, el senador Arturo Murillo (UD) hab√≠a alertado que Costas y Sand√≥val estaban a punto de renunciar y que el TSE se preparaba para dar un "golpe" a la democracia. El candidato de UCS, V√≠ctor Hugo C√°rdenas, tambi√©n alert√≥ que el TSE, en una sorpresiva Sala Plena convocada a √ļltimo momento, estaba "cocinando" la habilitaci√≥n de los actuales mandatarios. Dicho y hecho, en horas de la noche, la Sala Plena adopt√≥ esa decisi√≥n y evit√≥ dar explicaciones a pesar de las insistencias de los periodistas. El TSE habilit√≥ a ocho binomios para las primarias Ruth Nina y Leopoldo Chui (PAN-BOL), F√©lix Patzy y Lucila Mendieta (MTS), Evo Morales y √Ālvaro Garc√≠a Linera (MAS), Virginio Lema y Fernando Untoja (MNR), Carlos Mesa y Gustavo Pedraza (CC), V√≠ctor Hugo C√°rdenas y Erick Peinado (UCS), Oscar Ort√≠z y Edwin Rodr√≠guez (BDN) y Jaime Paz Zamora y Paola Barriga (PDC). La dupla de FPV fue observada. ¬† OPINIONES "Jur√≠dicamente, las dos normas (21F y sentencia del TCP) se contradicen, pero en conciencia respeto que el pueblo delibere y gobierne". Dunia Sand√≥val. Vocal disidente del TSE "No (renunciar√©).Debemos seguir trabajando, defendiendo la instituci√≥n y la democracia". Antonio Costas. Vicepresidente del TSE ¬† AN√ĀLISIS Marcelo Arequipa. Analista pol√≠tico "Lo et√©reo que termina por materializarse" Acaba de suceder el que quiz√° es el acontecimiento de la √ļltima d√©cada y que, parad√≥jicamente, al mismo tiempo, es el que se preve√≠a que pasar√≠a con la habilitaci√≥n del binomio Evo Morales - √Ālvaro Garc√≠a por parte del Tribunal Supremo Electoral. En pol√≠tica, no hay duda de que las decisiones trascendentales, en especial de este tipo, tienen un costo; sin embargo, en este caso, al haberse debatido reiteradamente hasta ahora que se habilitar√≠an a los candidatos mencionados, en realidad el MAS no es que pierde votos, sino que de lo que se supone tiene a d√≠a de hoy asegurado es probable que lo mantenga porque, como se dijo, esto en la base electoral de Evo era algo con lo que se contaba. El desaf√≠o para el MAS est√° en la labor de intentar avanzar hacia otros votantes, esto va a resultar triplemente complicado. Como el voto se terminó por delimitar ahora, lo que le queda al MAS es esperar que en el lado de las oposiciones políticas se fracture el apoyo electoral y Carlos Mesa sea tocado por los otros contendientes. Por contra, si Mesa aprovecha para tener una estrategia del voto útil alrededor suyo, puede terminar ganando la elección. No hay duda de que Bolivia acaba de dar una vuelta más en la espiral que conduce hacia el comienzo de la transición política para el país y del comienzo del fin de un largo proceso político.