TSE prepara norma para adecuar plazos y oposiciÃ³n anuncia querella

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) plantear谩 una "ley transitoria" para subsanar los vac铆os legales que dejar铆a la decisi贸n de adelantar una semana los comicios generales, del 27 al 20 de octubre, toda vez que los plazos definidos por la Ley de Organizaciones Pol铆tica y la Ley de R茅gimen Electoral no se cumplir铆an. El mi茅rcoles, la presidenta del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, explic贸 que la decisi贸n de adelantar la fecha responde a motivos t茅cnicos y de log铆stica, ya que los comicios nacionales chocan con los de Argentina y Uruguay, lo que perjudicar铆a la participaci贸n de residentes bolivianos. La oposici贸n advirti贸 con procesos por vulnerar la norma, por lo que el proyecto de ley podr铆a poner en regla estos vac铆os y evitar querellas. Esta posibilidad fue expresada por la titular del TSE a radio Compa帽era, adem谩s de refrendada por la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Sandra Kettels. "No hab铆a oficialmente una fecha, el TSE tiene que plantear una ley transitoria que le permita esta modificaci贸n de pocos d铆as, sino ser铆a fuera de norma", afirm贸 Kettels en entrevista a Unitel Santa Cruz. En este sentido, dijo que el desfase con los plazos ser铆a de unos cinco d铆as, pero que esto se soluciona con una norma corta, ya que no se trata de un cambio de fecha muy largo. Explic贸 que no se decidi贸 posponer una semana porque el proceso iba a chocar con Todos Santos. Seg煤n la Ley de R茅gimen, los procesos electorales de mandato fijo ser谩n convocados por el TSE con una anticipaci贸n de por lo menos 150 d铆as a la fecha de realizaci贸n de la votaci贸n. A esto se suma que la LOP se帽ala que la convocatoria debe emitirse 120 d铆as despu茅s de las primarias, que se verificaron el 27 de enero. Entonces, la convocatoria deber铆a salir el 27 de mayo y los comicios realizarse el 27 de octubre. El pasado mes de febrero, durante la Asamblea Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente Evo Morales plante贸 modificar la fecha de las elecciones generales por un supuesto pedido de residentes bolivianos en Argentina, debido a que en el pa铆s vecino se tienen agendadas sus elecciones para el 27 de octubre. Ante esta sugerencia, el TSE vio por conveniente adelantar una semana los comicios bajo el argumento de que "han sido temas log铆sticos y t茅cnicos que nos han llevado a este acuerdo" que fue "un谩nime", expres贸 Choque en una entrevista concedida a radio Compa帽era. Para el oficialismo, no se requerir铆a de una norma, pero piden que respetan el trabajo de los vocales. El presidente de la C谩mara de Diputados, V铆ctor Borda, indic贸 que no ser铆a necesaria una norma porque el TSE tiene toda la facultad para convocar a elecciones y plantear la fecha. 聽 116 mil empa-dronados connacionales que residen en Argentina es el mayor n煤mero de votantes que podr铆an participar de los comicios generales. 聽 5 SUMISIONES DEL TSE 1. Ley 1096 y primarias: La aprobaci贸n de esta norma no fue consensuada con el TSE y el MAS impuso el desarrollo de las primarias. El presidente Evo Morales afirm贸 que los vocales le hicieron la propuesta. 2. Habilitaci贸n de binomios: El TSE habilit贸 al binomio del MAS, Morales-Garc铆a, desconociendo los resultados del 21F que dijeron No a una repostulaci贸n. 3. Rechazo de impugnaciones: Varios ciudadanos presentaron la impugnaci贸n contra el binomio del MAS, pero 茅stas fueron rechazados. El partido oficialista lanz贸 una advertencia. 4. Musculatura pol铆tica: Las elecciones primarias se desarrollaron pese a que los partidos pol铆ticos habilitados inscribieron s贸lo un binomio, pero el MAS alent贸 el proceso, que cost贸 26 millones de bolivianos. 5. Cambio de fecha de elecciones: Bast贸 que el presidente Morales insin煤e modificar la fecha de los comicios porque se lo pidieron residentes en Argentina para que el TSE acceda y cambie la fecha inicial planteada. 聽 DECLARACIONES "La obediencia del TSE al pedido del MAS sobre la fecha de elecciones cuestiona la independencia de poderes y acrecienta la desconfianza". Carlos Mesa. Candidato CC "Los que cuestionan la determinaci贸n del TSE no tienen fundamentos intentan vulnerar derechos y garant铆as constitucionales de las personas que viven en el exterior del pa铆s". V铆ctor Borda. Presidente Diputados