TSJ viabilizarÃ¡ la extradiciÃ³n de Pedro Montenegro a Brasil

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló ayer que, tras recibir de Brasil la solicitud de extradición de Pedro Montenegro, esta instancia agilizará la entrega del acusado de narcotráfico al vecino país. "Lo que nos corresponde una vez llegada esta nota es simplemente disponer la extradición del ciudadano Montenegro y ponerlo a disposición de los canales correspondientes al Estado de Brasil", dijo a los medios de comunicación de Sucre. El Presidente del TSJ explicó que las causas pendientes de Montenegro serán parte del análisis de fondo en Sala Plena este miércoles, pero prefirió no adelantar criterio al respecto. Los dos procesos penales que Montenegro Paz tiene en Bolivia no serán un obstáculo para que el TSJ defina su extradición a Brasil, afirmaron dos expertos. El extraditable ya ten铆a pendiente un pedido de detenci贸n con fines de extradici贸n emitido por Brasil en 2015, por delitos relacionados al tr谩fico internacional de drogas. El TSJ de aquel a帽o emiti贸 a pedido de Brasil un Auto Supremo de detenci贸n, pero 茅ste fue paralizado por una acci贸n de libertad ganada por Montenegro en un juzgado de Cotoca. Varios funcionarios judiciales son investigados por haber favorecido al acusado de narcotr谩fico con esta decisi贸n judicial. El abogado constitucionalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, C茅sar Cabrera, explic贸 que los procesos que Montenegro tiene en Bolivia y Brasil no son excluyentes y que el acusado de narcotr谩fico puede ser juzgado en este pa铆s aunque sea extraditado a otro. "Los procesos o sanciones que pueda merecer en el Estado boliviano no son impedimento para dar curso al proceso que haya podido tener o le pueden iniciar en Brasil", dijo. Asever贸 que el TSJ valorar谩 cu谩l es el delito m谩s grave por el que se le acusa y tambi茅n la antig眉edad del mismo. Montenegro es acusado en Bolivia por falsedad material, falsedad ideol贸gica y uso de instrumento falsificado, y legitimaci贸n de ganancias il铆citas. Hasta la fecha no se present贸 la imputaci贸n por narcotr谩fico. El abogado Henry Pinto asever贸 que la extradici贸n implica que haya un delito tipificado de modo similar en dos Estados y que exista un tratado vigente entre ambos. Asever贸 que los procesos que Montenegro tenga en Bolivia no son un 贸bice para su extradici贸n, sin embargo, explic贸 que si tiene sentencia condenatoria en el pa铆s la figura podr铆a cambiar. "Por eso Montenegro pidi贸 juicio abreviado, porque si cumple condena, la figura var铆a", asever贸. Montenegro solicit贸 un proceso abreviado en el caso por falsedad material, falsedad ideol贸gica y uso de instrumento falsificado, que tiene una pena m谩xima de seis a帽os. Cabrera asever贸 que en caso de que Montenegro sea sentenciado, el caso se complejiza, pero a煤n as铆 podr铆a ser extraditado. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se mostr贸 de acuerdo con que Montenegro sea extraditado. "Se debe respetar y atender la solicitud de Brasil sin que ello impida que la legislaci贸n boliviana contin煤e substanciando el proceso judicial instalado contra el se帽or Montenegro y todos sus c贸mplices y coautores y participes de esta organizaci贸n criminal", dijo. Sin embargo, el abogado de Montenegro, Ariel Gongora, asever贸 que su defendido no deber铆a ser extraditado hasta que primero se resuelvan los procesos que tiene pendientes en Bolivia. 聽 2 procesos en Bolivia. Pedro Montenegro fue imputado por dos delitos en Bolivia: falsedad material y legitimaci贸n de ganancias il铆citas. 聽 DATOS Montenegro se code贸 con jefes policiales y judiciales. Pedro Montenegro fue vinculado a los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, y tambi茅n a altas autoridades judiciales del TSJ y el TCP, que habr铆an manipulado su caso para favorecerlo. M谩s de 10 detenidos por el caso Montenegro. Hay polic铆as, empresarios, funcionarios judiciales y personas cercanas a Pedro Montenegro que fueron detenidos por el caso. El l铆der de la banda narcotraficante ser铆a el colombiano Enrique Villarreal Quintero, que est谩 pr贸fugo de la justicia. 聽 PAREJA DE ACUSADO SE ACOGE AL SILENCIO El abogado de la esposa del acusado de narcotr谩fico Pedro Montenegro, Ariel G贸ngora, inform贸 ayer que su defendida, Jennifer R. V., se acogi贸 al derecho del silencio tras presentarse ante el Ministerio P煤blico, acusada por el delito de falsedad material e ideol贸gica relacionada con un fallo judicial que favoreci贸 a su c贸nyuge. "Ella (Jennifer R. V.) se ha presentado al llamado del Ministerio P煤blico, en el cual se present贸 y ha hecho uso del derecho constitucional de guardar silencio", inform贸 a los periodistas en la ciudad de Sucre. G贸ngora detall贸 que su defendida afronta dos procesos por los delitos de uso de instrumento falsificado y legitimaci贸n de ganancias il铆citas, el 煤ltimo proceso se desarrolla en el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Seg煤n la Fiscal铆a, la esposa y el abogado de Montenegro, Rub茅n S. G., fueron notificados en calidad de denunciados por el delito de uso de instrumento falsificado, porque ambos sab铆an de la presunta manipulaci贸n del auto supremo del TSJ que pidi贸 la detenci贸n de Montenegro en 2015. 聽 INVESTIGAN POR TRES DELITOS A EXJUEZ Y VOCAL REDACCI脫N CENTRAL El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas, y el exjuez Juan Jos茅 Paniagua fueron aprehendidos la noche del mi茅rcoles por estar implicados en el caso de Pedro Montenegro. Los aprehendidos son investigados por los presuntos delitos de encubrimiento, asociaci贸n delictuosa y confabulaci贸n. Paniagua fue destituido de sus funciones despu茅s que se revelara que declar贸 en la Contralor铆a General de Estado una deuda de 350.000 bolivianos a Montenegro, presuntamente para hacer unas refacciones en su domicilio. Vargas es esposo de la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Lizeth Choquerive, quien film贸 un spot para su campa帽a durante el proceso de las elecciones judiciales para ser seleccionada al 脫rgano Judicial en la casa del supuesto narco Montenegro. Choquerive tambi茅n asisti贸 a declarar, pero se acogi贸 al silencio. La magistrada no fue aprehendida porque est谩 embarazada. La Fiscal铆a Departamental de Santa Cruz inform贸 que solicitar谩 la detenci贸n preventiva de ambos. También confirmó que se convocará al exmagistrado del TCP Oswaldo Valencia, porque se realizaron fiestas de Montenegro en su vivienda de Santa Cruz.