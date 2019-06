TensiÃ³n en los Yungas por bloqueo cocalero

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Asociaci贸n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) comenz贸 ayer en la tarde, de manera progresiva, el anunciado bloqueo en las v铆as de acceso a los Yungas pace帽os, a pesar de que en horas de la ma帽ana, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe C谩ceres, descalificara la movilizaci贸n. "El tramo a Sud Yungas en Unduavi-Chulumani est谩 totalmente bloqueado, pero el tramo Unduavi-Caranavi contin煤a habilitado a los veh铆culos, el comit茅 de autodefensa indic贸 que cerrar谩n ambas v铆as en las pr贸ximas horas", seg煤n report贸 radio FM Bolivia cerca de las 15.00 horas de la v铆spera; tres horas despu茅s, un contingente de al menos 200 polic铆as tom贸 el punto de bloqueo de Unduavi para proceder a gasificar y despejar la v铆a. Sin embargo, EL DIARIO comprob贸 que no salieron los veh铆culos particulares ni privados desde la Sede de Gobierno hacia Sud Yungas. La tensi贸n creci贸 en horas de la noche por la resistencia de medio centenar de cocaleros desde el municipio de Coroico, que enfrentaron a los polic铆as con dinamitas. No se report贸 a煤n detenidos, desaparecidos o v铆ctimas fatales; empero, la medida de presi贸n continu贸 en otros sectores a pesar de la presi贸n policial. El directivo Jos茅 Luis Campos, en contacto con medios radiales asegur贸 que "poco a poco llegan los comunarios para reforzar los puntos de bloqueo" y que hoy "estar谩 totalmente cerrada la carretera y de manera indefinida". Entretanto, el Gobierno se anticip贸 en se帽alar que "fue un fracaso la amenaza de movilizaci贸n lanzada por los dirigentes de Adepcoca". "El famoso anuncio de bloqueo de caminos que estaba promocionando Adepcoca pr谩cticamente es un fracaso", dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe C谩ceres, en horas de la ma帽ana. Manifest贸 que "la mayor铆a de los verdaderos productores de coca tomaron conciencia sobre el impacto negativo (de los bloqueos), por lo que desistieron de la medida". "Los dirigentes de Adepcoca se niegan al proceso de fiscalizaci贸n a t铆tulo de que son zonas legales de producci贸n de coca, situaci贸n que contraviene la ley", se帽al贸 la autoridad a la agencia estatal Abi. Adepcoca realiza sus medidas de presi贸n, exigiendo que el Gobierno escuche sus demandas, entre ellas la liberaci贸n de Franklin Guti茅rrez y no se permitir谩n abusos en el control de la Rinconada, adem谩s piden que se respete los documentos que emite la Asociaci贸n para la comercializaci贸n de coca. La dirigente de Adepcoca Nelly Terrazas confirm贸 la rearticulaci贸n de las medidas de manera indefinida, adem谩s que la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se sumar谩 a la protesta. "Estamos en Unduavi, Santa Rosa, y se articular谩 un tercer punto a los Yungas, retomando las movilizaciones, estaremos apoyados por la Csutcb, los Yungas estamos de luto", dijo Terrazas a Radio Fides. En las 煤ltimas horas, las movilizaciones de los cocaleros yungue帽os logr贸 tambi茅n el apoyo de los m茅dicos, Federaci贸n de Maestros Urbanos de La Paz, comit茅s c铆vicos de El Alto y La Paz. El m谩ximo ejecutivo del magisterio pace帽o, Leandro Mamani, rechaz贸 la pol铆tica del Gobierno de arremeter contra las organizaciones sindicales que no sean simpatizantes del MAS, seg煤n reflej贸 radio Fides. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario