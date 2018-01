Transporte pesado bloquea en Quijarro, Puerto Paila y Tambo Quemado

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Mientras la Policía se encuentra movilizada y en alerta para mantener las principales vías de Santa Cruz expeditas, el transporte pesado, a través del dirigente Óscar Michel, confirmó que ya se procedió al bloqueo en Puerto Quijarro -frontera con Brasil- y en Puerto Paila. También se confirmó que la medida se cumple en Tambo Quemado, en la frontera con Chile. En el caso de la doble vía a La Guardia, la ruta a Warnes, existe vigilancia policial, pero la intención de los transportistas es cortar estas rutas. El transporte pesado exige la abrogación del Código Penal y como protesta para que la demanda sea atendida, han optado por ejecutar esta medida. Michel agregó que son 100 las unidades que hay desplegadas en estas rutas. Con el bloqueo de estos accesos a Santa Cruz, la situación del transporte interdepartamental e interprovincial, se complica. Mientras la amenaza se mantiene la Policía ha desplegado a una gran cantidad de efectivos para evitar que el bloqueo se ejecute. Hasta las 8:00 el transporte era normal, aunque Juan Yujra, uno de los dirigentes del transporte pesado, confirmó que la medida no tiene vuelta atrás. Los efectivos están en estos accesos equipados por si hay choque. El paro es apoyado por la Cámara de Transporte de Carga Internacional y la Federación del Transporte Pesado Nacional e Internacional y la Federación de Transporte de Carburantes. En principio y por estrategia no querían decir en qué puntos específicos iban a intervenir para evitar que la Policía tome sus previsiones. La situación en estos momentos es tensa. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario