Trece reglamentos normarÃ¡n los comicios mÃ¡s caros de la historia

Agrandar la foto + Twittear Hoy, los vocales harán conocer la convocatoria a elecciones generales que deben realizarse el 20 de octubre. Serán los comicios más caros de la historia del país, ya que el Ministerio de Economía dispuso la suma de Bs 344.954.373. En las elecciones presidenciales de octubre, el presupuesto fue de Bs 170 millones. Asimismo, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparó 13 reglamentos que se publicarán hasta mañana. Según la carta oficial de esta cartera de Estado, fechada el 10 de mayo 0266/19, el monto total será dividido en tres partidas: para el proceso mismo, son Bs 209.894.373; otros 35.060.000 millones destinados al pago de la propaganda de los partidos y finalmente Bs 100 millones si es que se presenta una eventual segunda vuelta. La presidenta del ente electoral afirmó que el monto que solicitaron originalmente fue reducido en unos siete millones aproximadamente pero que podrán administrar esos recursos. Aunque los especialistas aseguran que para la segunda vuelta debería ser el mismo monto que para la primera, porque solo se reduce el número de candidatos y no así el número de electores. El 27 de abril en una accidentada conferencia de prensa, los vocales informaron que habían solicitado Bs 217.003.443 para las elecciones: además de otros 30 millones para el apoyo a los partidos políticos, haciendo un total de Bs 248 millones. 13 reglamentos Choque informó que ya se tienen los 13 reglamentos que regirán los comicios y mencionó algunos, aunque informó que se harán conocer en los plazos que estipula la ley, de ese modo, hoy se conocerá la convocatoria y mañana el calendario. El portavoz de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, afirmó que analizarán la convocatoria a elecciones y el calendario. "En los próximos días y semanas también vamos a incrementar el volumen de la campaña electoral dado que ya desde mañana (por hoy) se va a establecer el calendario electoral, ahí tres cosas son importantes: establecer el cambio de vocales electorales; revisar el calendario electoral; y vamos a seguir con nuestra campaña", dijo ayer. El también portavoz de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseguró que evaluarán cuáles son las reglas que emita el TSE y luego añadió que la primera señal negativa de este tribunal fue la habilitación inconstitucional del binomio del MAS. La candidata presidencial de PanBol, Ruth Nina, adelantó que ellos se enmarcarán en el propio calendario para iniciar su campaña proselitista, aunque sigue criticando a los vocales electorales. "Sí, nosotros, como ya tendremos el calendario electoral que se debe hacer conocer el 27 de mayo, ya hemos programado el primer lanzamiento junto a las organizaciones sociales, va a ser en la cuna de la Libertad en Sucre", graficó. El candidato presidencial de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que el acuerdo entre todos los partidos que estuvieron en Santa Cruz es exigir primero, para cualquier actividad, la renuncia de los vocales y que no habrá actividad alguna hasta que no se consolide ese pedido. La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, a través de una entrevista telefónica, afirmó que sobre ese tema la sala plena del ente sesionará el miércoles donde se tratará ese pedido y que habrá una respuesta oficial. IGLESIA PIDE A PARTIDOS EVITAR LA GUERRA SUCIA EN LAS CAMPAÑAS

La paz en plena contienda electoral fue planteada ayer por la Iglesia a través del arzobispo de Santa Cruz, monseñor, Sergio Gualberti quien lanzó el pedido cuando hoy se conocerá la convocatoria a elecciones. "Este augurio de Jesús, en este tiempo de campaña electoral en nuestro país, se vuelve un llamado a todos los ciudadanos y, en particular, a los candidatos y a las distintas denominaciones políticas a dejar a un lado la guerra sucia, las calumnias, las mentiras, los insultos y los enfrentamientos, y a actuar en el mayor respeto mutuo y en un clima democrático, pacífico y acorde a la normativa, que favorezca la decisión libre y consciente de los electores", dijo en su homilía el prelado. La autoridad eclesial recordó que la presencia de Jesús en la vida de los cristianos significa cultivar la paz, muy distinta a la paz del mundo que a menudo es un equilibrio de fuerzas, de dominación de unos sobre otros, de la violencia y de la guerra. La iglesia en todo este tiempo mantuvo una línea crítica al gobierno y siempre recibió reveses de las autoridades que hicieron oídos sordos de los pedidos de los arzobispos. El gobierno se aferra al apoyo que goza desde el cardenal Toribio Ticona quien incluso asistió a un evento proselitista de las denominadas "Bartolinas".